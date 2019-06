Engell om sygemeldt Sass: Stort tab for Mette F.

Henrik Sass Larsens sygemelding kommer på det værst tænkelige tidspunkt for S-formanden, vurderer kommentator.

I fire år har Socialdemokratiet forberedt sig på at overtage regeringsmagten.

Derfor kan det næsten ikke være mere uheldigt, at partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har sygemeldt sig og desuden meddelt formand Mette Frederiksen (S), at han ikke vil være tilgængelig som minister i en ny regering.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Det er et meget stort tab for Mette Frederiksen på et helt afgørende tidspunkt. Et eller andet sted tror jeg, at Mette Frederiksen godt har kunnet se det komme, siger han.

Henrik Sass Larsen har som en del af Socialdemokratiets ledelse været helt tæt på Mette Frederiksen. Han deltog også i de første møder med Folketingets partier fredag, men var ikke med under søndagens forhandlinger.

- Socialdemokratiet har jo håbet på, at han kunne stå det igennem. Nu står Mette Frederiksen i en situation, hvor hun ret hurtigt skal finde en ny nummer to ved forhandlingsbordet.

Henrik Sass Larsen har formentlig været tiltænkt den helt centrale plads som finansminister i en ny S-ledet regering.

- Posten som finansminister er ligeså hård som at være statsminister. Det kræver, at du kan sidde ved et forhandlingsbord tre dage i træk, og de kræfter har han ikke, siger Hans Engell.

Også da tidligere formand for Socialdemokratiet Helle Thorning-Schmidt skulle danne regering efter valget i 2011, stod Henrik Sass Larsen til at blive minister.

Men Thorning-Schmidt besluttede, at han ikke skulle have en ministerpost, efter at Politiets Efterretningstjeneste, PET, havde oplyst Justitsministeriet om, at Henrik Sass Larsen havde udvekslet sms'er med en person i rockermiljøet.

/ritzau/