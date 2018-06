Engell om valg: Bogstavleg trænger til ferie

Radikale støtter kun en regering, der er uafhængig af DF-politik. Bogstavleg trænger til ferie ifølge Engell.

Det vækker forundring, når De Radikale udstikker en garanti om kun at støtte en regering, der er uafhængig af Dansk Folkepartis politik.

Det siger politisk kommentator Hans Engell i en kommentar til R-leder Morten Østergaards tale på Folkemødet torsdag aften.

- Hvis Socialdemokratiet ikke vil følge, hvad De Radikale vil have på udlændingeområdet, hvad har Morten Østergaard så tænkt sig at gøre, siger Hans Engell.

Det bliver først aktuelt, hvis rød blok får flertal efter et valg, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal undersøge om hun kan danne regering.

- Det savner mening, når Morten Østergaard vil afkræve hende garantier, siger Hans Engell, som hæfter sig ved, at Østergaard ikke siger, om han vil pege på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i stedet.

- Sådanne garantier ville han aldrig selv have givet, hvis han stod i samme situation som hende. Den bogstavleg trænger til at komme på sommerferie.

For nylig lagde Mette Frederiksen afstand til De Radikale ved at sige, at partiet vil gå efter at danne en etpartiregering, hvis rød blok vinder magten efter et folketingsvalg, der skal falde senest om et år.

Morten Østergaard bar selv ved til bålet, da han torsdag udstak en garanti i sin tale.

- Jeg garanterer, at vi efter næste valg kun støtter en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik, sagde Morten Østergaard.

Alle partier slås for sig selv ifølge Hans Engell.

- Der er ingen, der slås for nogen blokke, alle partier slås mere for sig selv, mere end de nogensinde har gjort. Der kan komme et meget spændende valgresultat frem og et meget usikkert valgresultat, siger han.

/ritzau/