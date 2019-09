Engell om Venstre-kabale: Løkke og Jensen er på vej ud

Venstre har stillet en stærk holdopstilling, vurderer Hans Engell. Løkke og Jensen stiller sig i baggrunden.

Første fase i Jakob Ellemann-Jensens nye rolle som Venstre-formand er nu slut, efter at partiet torsdag har uddelt ordførerskaber og afklaret rollerne hos tidligere formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V).

De to erfarne politikere, der i august endte med at hive hinanden ned fra formand- og næstformandsposten efter intern uro, får ikke fremtrædende roller i partiet.

Kristian Jensen frabad sig ordførerskaber, og Lars Løkke indtræder i Udenrigspolitisk Nævn. Dermed har de rigeligt med tid til at passe andre ting, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Venstre har lavet en stærk opstilling. Placeringen af Lars Løkke og Kristian Jensen følger jo også deres egne ønsker.

- Det sender signaler om, at de begge to er på vej ud af politik. Udenrigspolitisk Nævn er ikke et udvalg, der holder møder specielt ofte. Det gør, at Løkke kan passe sin rejsevirksomhed rundt i landet og bogudgivelser og andet, siger Engell.

Torsdag forklarede Kristian Jensen dog, at han ikke udelukker at få ordførerposter i fremtiden.

- Hverken Løkke eller Jensen vil jo stå og sige, at nu har vi tænkt os at forlade politik. Samme tidspunkt man gør det, vil spørgsmålet jo komme om, hvorfor man ikke gør det med det samme.

- Men det kan da bestemt ikke udelukkes, at han (Kristian Jensen, red.) kan bruges på en mindre ministerpost, hvis Venstre vinder et kommende valg, siger Engell.

I den kommende tid begynder Ellemann-Jensen på fase to, og det er her, han for alvor vil blive testet, vurderer Engell.

Tæt på sig har han den nye næstformand Inger Støjberg, mens Sophie Løhde er politisk ordfører, og Karsten Lauritzen er gruppenæstformand.

- Det er en stærk holdopstilling. De har brugt de dygtigste af deres politikere i en god blanding.

- Ellemann-Jensen er kommet godt fra start med den måde, han har sat holdet på både i ledelsen og partiet. Men det afgørende er jo, hvordan han kan slå Mette Frederiksen, siger Engell.

Kommende finanslovsforhandlinger og klimalovsforhandlinger er nogle af de hovedpunkter, som for alvor kan teste den nye formand.

- Første runde er hjemme. Nu kommer anden runde, og det bliver den svære. Her skal Folketinget og vælgerne overbevises om, at han kan række ud efter statsministerposten, siger Engell.

Og selv om det er en fordel for den nye formand, at Lars Løkke og Kristian Jensen nu er skubbet længere tilbage i partiet, så vurderer Hans Engell alligevel, at der kan blive brug for de rutinerede kræfter.

- Den kommende tid vil stille meget store krav til, hvor Venstre vil placere sig. Nogle af de kommende forhandlinger er meget tunge områder, og der vil Kristian Jensen kunne have en rolle, siger han.

