Engell: Partikritik fra DF-profil rammer ualmindeligt hårdt

Intern kritik går på, at DF flakker rundt, og at formanden mangler troværdighed i udlændingespørgsmålet.

Dansk Folkeparti kan til oktober fejre 25 års jubilæum, og det vil i den grad blive mærket af partiets nuværende krise.

Medlem af partiets hovedbestyrelse Anders Vistisen får formentlig en plads ved fødselsdagsbordet, selv om han i et interview søndag har formet og kastet en snebold, der kan udvikle sig til en lavine for partiet.

Politisk kommentator Hans Engell kalder kritikken af partiet og ikke mindst formand Kristian Thulesen Dahl for "uhørt opsigtsvækkende".

- Kritikken rammer ualmindeligt hårdt, fordi han angriber partiformandens troværdighed, partiets manglende fornyelse og politikudvikling samt evnen til at få placeret sig i forhold til Nye Borgerlige, siger han.

I interviewet med avisen Danmark nævner Vistisen desuden, at partiet burde have gjort flygtninge- og migrantkrisen i 2015 til et spørgsmål om Venstre-regeringens overlevelse.

DF skulle ikke have støttet regeringen, hvis ikke den havde lukket grænsen til Tyskland.

Det har ulmet i Dansk Folkeparti siden katastrofevalget i juni sidste år, hvor partiet mistede 21 mandater og nu har 16.

Ifølge flere medier ønsker en række lokalformænd i Østjylland at udvide partiets hovedbestyrelse på 12 mand med ti af baglandets folk.

Partiet bryster sig af at være topstyret og håndterer sædvanligvis kritik internt, så Hans Engell hæfter sig ved, at der nu er en, der står frem offentligt.

Han husker ikke, at der før har været så voldsom offentlig kritik fra en person, der endda er medlem af hovedbestyrelsen og tidligere har ledet gruppen i EU-Parlamentet.

Vistisen sår i interviewet tvivl om, hvor hård formanden er på "den værdipolitiske dagsorden", og at andre har en "større troværdighed på udlændingespørgsmålet".

- Han kritiserer partiformanden på de mest centrale punkter, hvor en partiledelse skal levere. Det er på politikudvikling, at have en markant profil og levere ordentlig meningsmålinger, siger Hans Engell.

I den seneste måling lavet af Voxmeter for Ritzau står Dansk Folkeparti til blot 7,2 procent af stemmerne.

- Han skyder rigtig hårdt, men gør det uden at have et alternativ og uden at gå efter posten. Han prøver at gøre det konstruktivt, men det er en enorm hård kritik, når han siger, at partiformanden ikke har tilstrækkelig gennemslagskraft, siger Hans Engell.

/ritzau/