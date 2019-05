Engell: Radikale buldrer med tomme pensionstønder

Radikale kan reelt ikke blokere for en ny aftale om bedre pensionsvilkår for nedslidte, vurderer kommentator.

Det er ifølge politisk kommentator Hans Engell uden hold i den politiske virkelighed, når De Radikale onsdag lægger Socialdemokratiets forslag om at indføre en ret til tidligere pension til nedslidte i graven.

Radikale mener, at Socialdemokratiet inden valget skulle have opsagt velfærdsforliget fra 2006, der binder partierne til det pensionssystem, man aftalte dengang.

Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis, mener Engell.

- Hvis en socialdemokratisk mindretalsregering efter valget forhandler en aftale på plads med de andre partier, så bliver den gennemført, uanset hvad der står i aftalen.

- Der er ingen, der tror, at De Radikale kan spærre for det med en pensionsdagsorden, der er blevet så stærk for en række partier. De kan larme herfra og til det næste valg, men det kommer der ikke noget ud af, vurderer Hans Engell.

Han regner det for sandsynligt, at Socialdemokratiet får held til at få flere partier med i en aftale.

- Jeg vil da ikke blive overrasket, hvis der kommer en bredere aftale efter valget. Jeg har svært ved at se, hvorfor eksempelvis Dansk Folkeparti skulle alliere sig med De Radikale på det punkt efter et valg.

- De har ikke lyst til at være dem, der står og vifter med et stykke papir, mens andre forbedrer vilkårene for nedslidte, siger den tidligere konservative formand.

Velfærdsforliget blev indgået af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti. Siden har Liberal Alliance også tilsluttet sig.

