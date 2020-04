Engell: Regeringen vil fastholde kurs trods dyster prognose

Hans Engell mener ikke, at regeringen vil lade sig påvirke af potentiel stor tilbagegang i økonomisk vækst.

Regeringen kommer ikke til at ændre strategi, i forhold til hvordan Danmark skal genåbnes efter coronakrisen, selv om Nationalbanken onsdag er kommet med tre scenarier for økonomien, der tegner dystre.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Hans Engell.

- Når det gælder hele spørgsmålet om at åbne op for erhvervslivet og få gang i produktionen, dér vil regeringen lade sig styre af sundhedsfaglige vurderinger.

- Ikke af om krisen kommer til at koste os fem milliarder kroner mere eller mindre, siger han.

Nationalbanken har onsdag fremlagt tre mulige scenarier, som bliver kaldt henholdsvis det milde, det centrale og det hårde scenarie, afhængig af hvor hurtigt det bliver muligt at åbne samfundet op igen.

Nationalbanken vurderer i prognosen, som dog er forbundet med "exceptionelt stor usikkerhed", at det milde, centrale og hårde scenarie kan betyde et fald i Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) på henholdsvis tre, fem og ti procent.

Men regeringen kommer altså i Hans Engells vurdering ikke til at lade sig styre af eventuelle skrækscenarier. Også fordi alternativet kan ende med at blive værre.

- Noget af det værste, der kan ske, er, hvis man åbner op, og så i løbet af meget kort tid er nødt til at lukke fuldstændig ned igen, fordi coronatallene eksploderer.

- Det vil i den grad ramme både erhvervslivet og hele befolkningens tillid og humør. Det vil være helt ødelæggende.

- Når man begynder at åbne op, vil åbningen ikke komme til at foregå efter, hvad der gavner dansk produktion mest, men hvad der sundhedsfagligt er mest forsvarligt, siger Hans Engell.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte mandag på et pressemøde, at regeringen gradvist vil begynde at åbne Danmark op efter påskeferien.

Det forudsætter dog, at befolkningen fortsat udviser ansvarlig opførsel i forhold til at undgå at færdes for mange sammen ad gangen, så færre bliver smittet med coronavirus.

Hans Engell forudser, at det sandsynligvis bliver for eksempel daginstitutioner, der kommer til at åbne først.

Til gengæld oplevelsesindustrien med rigtig mange mennesker tæt sammen, for eksempel Tivoli og Roskilde Festival, komme til at vente.

Den politiske kommentator peger også på, at Danmark i sammenligning med mange andre lande har en solid økonomi.

- Nationalbankens prognose er en dyster og realistisk vurdering af, at vi står over for en hård prøve.

- Men vi kan til gengæld glæde os over, at Danmark sammenlignet med rigtig mange andre lande står stærkt rustet til at komme igennem denne krise, siger han.

