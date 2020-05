Engell: René Gades nye parti har ingen chance

René Gade, som har siddet i Folketinget for Alternativet, præsenterer fredag formiddag sit nye parti.

Fredag lancerer René Gade, som er tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, sit nye parti, som han omtaler som et "nyskabende og tværpolitisk samlende parti".

Politisk kommentator Hans Engell spår dog på forhånd ikke Rene Gades nye parti succes.

- René Gades projekt er uden chancer. Der er i dag så mange partier i dansk politik, at jeg har svært ved at se, at der skulle være en niche til ham, siger Hans Engell.

René Gade var fra 2015 til 2019 medlem af Folketinget for Alternativet for Vestjyllands Storkreds.

Han stillede ikke op for partiet ved valget i juni 2019 og meldte sig i juli samme år ud af partiet.

René Gade præsenterer sit nye parti fredag formiddag klokken 9.30.

Hans Engell bygger blandt andet sin forudsigelse på, at de tidligere Liberal Alliance-profiler og erfarne politikere Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund har mere end svært ved at skaffe de nødvendige underskrifter til at blive opstillingsberettiget.

De lancerede i november sidste år deres parti Fremad.

- Vi er ikke i en periode i øjeblikket, hvor folk efterlyser politiske partier. De samler sig om de gamle partier, og det kunne vi se ved Folketingsvalget sidste år, som virkelig blev de gamle partiers valg.

/ritzau/