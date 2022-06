Engell: S-angreb på Venstre er første store skud i hård valgkamp

Minister anklager Venstre for trumpske metoder. Et selvmål, der vidner om en hård valgkamp, mener Hans Engell.

Når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) anklager Venstre for at adoptere tidligere præsident i USA Donald Trumps kampagnemetoder, slår Socialdemokratiet tonen an til, hvad der kan blive en rigtig hård valgkamp.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell. Han er tidligere konservativ minister og partiformand.

- Man må sige, at det er det første rigtigt store skud i en lang valgkamp, der tegner til at blive ualmindelig hård og uforsonlig. Hummelgaards angreb kommer på et tidspunkt, hvor regeringen håber at kunne afslutte store forhandlinger som den grønne skattereform.

- Så det er et meget, meget hårdt angreb på et tidspunkt, hvor man har et par store forhandlingsrunder tilbage. Det kan godt læses som et signal om, at regeringen begiver sig ind i en valgkampsfase, mener Engell.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han lægger også vægt på, at Hummelgaard ikke "er hvem som helst".

- Han er en af de ministre, der står Mette Frederiksen nærmest, og mange vurderer ham til at være en kronprins i Socialdemokratiet.

- Så meldingen fra ham er særlig opsigtsvækkende.

Hummelgaard anklager blandt andet Venstre for - ligesom Trump - at så mistillid til samfundets institutioner.

Han henviser til FE-sagen, hvor Folketinget, herunder Venstre, endte med at sige nej til at ophæve tidligere V-forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens immunitet.

I den forbindelse sagde V-formand Jakob Ellemann-Jensen nej til at blive orienteret om Rigsadvokatens anklage af justitsministeren.

Hans Engell mener, at Hummelgaard skyder "langt over målet", selv om Venstres beslutninger om immunitetssagen med god grund kan diskuteres.

- Men jeg synes, der er meget langt til at sammenligne med Trump, der nærmest var bagmand på et stormløb mod Kongressen. Så jeg synes, Hummelgaard laver lidt af et selvmål. Hans udtalelse er noget, en opposition kan gøre, men det er lige langt nok, når man sidder i regeringskontorerne.

- Men jeg kan godt se, at hvis det bliver tonen i en kommende valgkamp, så bliver det en meget hård omgang.

Engell mener, at konfrontationen mellem rød og blå er en anden i USA end i Danmark.

- I Danmark har vi en diskussion om, hvorvidt regeringen har politiseret embedsværket. Er statsministeren for magtfuldkommen eller ej? Man kan være enig eller uenighed, men det er en legitim diskussion om måden, vi styrer landet på, og der synes jeg, at Hummelgaard går for langt.

- Der er altså nogle debatter, hvor der skal være forskel på rød og blå. Det er en fair diskussion, men det har ikke noget med Trump at gøre, siger Engell.

Der skal senest afholdes folketingsvalg 4. juni 2023.

/ritzau/