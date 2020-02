Engell ser S-mail som udtryk for en magtfuldkommen regering

Regeringen risikerer med angrebsmail at bære ved til bålet om et magtkoncentreret parti, vurderer Hans Engell.

Den interne mail, hvor Socialdemokratiet planlægger angreb på Venstre, er en værre møgsag for regeringen. Især fordi den taler ind i en fortælling om et kontrolleret og magtbegærligt parti.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Det bekræfter et billede af et Socialdemokratiet, der er meget magtkoncentreret, der kører en maskine med spindoktorer og er meget kontrolleret og styret, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skal tirsdag klokken 13 svare på spørgsmål i Folketingets spørgetid. Her skal hun sandsynligvis forklare sagen.

Selve metoden, hvor et parti forsøger at finde smuds på andre partier, er ikke særlig opsigtsvækkende. For det gør alle partier, vurderer Hans Engell.

Men det er slemt for regeringen, netop fordi det er en del af en større, negativ fortælling om Socialdemokratiet.

- Hvis det bare havde været enkeltstående, så havde det ikke været noget problem. Men det er, fordi det taler ind i, at Mette Frederiksen har skabt en magtmaskine, siger Hans Engell.

Den interne mail om et "angreb" blev sendt fra partiets politik- og presseafdeling (AIA) til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere.

Mailen blev ved en fejl sendt til Jyllands-Posten. Det skete, næsten samtidig med at finansminister Nicolai Wammen (S) og indenrigsminister Astrid Krag (S) fredag opfordrede til, at al "Christiansborg-fnidderen" stoppede.

Og samtidig med at regeringen forsøger at forhandle et bredt forlig om reformen af udligningssystemet med Venstre.

- Det, der gør det usædvanligt, er tidspunktet og en ekstremt amatøragtig håndtering. Det er et held, at de ikke arbejder i spionbranchen, dem der sidder i AIA og skal håndtere det her, siger Hans Engell.

Samtidig risikerer billedet af en magtkoncentreret regering at blive Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiets eftermæle, vurderer Hans Engell.

- Foghs billede var, at der ikke var noget at komme efter. Thornings var i den grad løftebrud. Løkkes var, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, men alligevel blev det. Risikoen for Mette Frederiksen er, at hendes vil handle om magtmaskinen, siger han.

/ritzau/