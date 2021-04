Engell: Ubegribeligt at V og K nu støtter rigsret i minksag

Det vækker opsigt, at Venstre og Konservative støtter borgerforslag om en rigsret mod statsministeren.

Det er "fuldstændig ubegribeligt", at regeringsbærende partier som Venstre og De Konservative allerede støtter en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S). Det mener politisk kommentator Hans Engell.

En samlet blå blok stemte tidligere på ugen for et borgerforslag om regeringens ansvar i sagen om aflivning af alle mink, hvilket der viste sig ikke at være grundlag for i loven.

- Det virker fuldstændig uigennemtænkt, at Venstre og De Konservative på den måde opfører et juridisk galehus i stedet for at afvente den granskningsundersøgelse, der er i gang, siger Hans Engell.

Han henviser til, at et flertal i Folketinget har nedsat en ny slags undersøgelse i form af en granskningskommission med en landsdommer i spidsen. Den skal gennemgå sagen.

Sædvanligvis tager det lang tid, før en rigsret bliver nedsat mod en politiker. I februar blev det for eksempel besluttet, at det tidligere Venstre-medlem Inger Støjberg skal for den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Sagen startede i 2016. Siden har Ombudsmanden, byretten, en undersøgelseskommission og to uafhængige advokater set på den. Sidstnævnte vurderede, at der var grundlag for at rejse en sag.

- Det savner helt mening, at man starter med konklusionen - at sende Mette Frederiksen for rigsretten - på et tidspunkt, hvor man ikke har præmisserne.

- Det er en kalkunjagt, og det er farligt at bruge rigsretvåbnet i sådan et spil. Der skal mere tyngde til.

- Når V og K pludselig spiller rigsretten ud uden grundlag, så er spørgsmålet, hvornår andre partier gør det. Det er en juridisk og politisk glidebane, siger Hans Engell.

/ritzau/