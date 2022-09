Enhedslisten åbner for uvildig undersøgelse af FE-sag

To er sigtet for landsforræderi i mørklagt sag, som Enhedslisten og andre partier åbner for at undersøge.

Enhedslisten åbner nu for en uvildig undersøgelse af den sag, der tager sit udspring i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL) i et interview på TV 2 News torsdag aften.

- Ja, i Enhedslisten synes vi jo generelt, at offentligheden skal have mere indsigt, siger hun.

Hun uddyber, at hun ikke på nogen måde synes, "at det var en dårlig idé" at undersøge efterretningstjenesten, men at det ikke er et krav.

Mai Villadsen er "ikke nødvendigvis afvisende" over for en undersøgelse på et senere tidspunkt. Undersøgelsen skal ifølge hende ikke finde sted, mens sagen er verserende.

To er fortsat sigtet for landsforræderi i den mørklagte sag, idet anklagemyndigheden har opgivet flere sigtelser.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er hjemsendt og sigtet i sagen.

Anklagemyndigheden og regeringen ville rejse tiltale mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), men der var ikke flertal i Folketinget.

Venstre og Liberal Alliance har tidligere foreslået en kommissionsundersøgelse af forløbet. Der er også opbakning fra Dansk Folkeparti.

De taler dog om at undersøge regeringen, mens Enhedslisten vil undersøge efterretningstjenesten. Dermed er det fortsat uvist, om der er flertal.

Offentligheden fik kendskab til sagen i august 2020. Dengang sendte Tilsynet med Efterretningstjenesterne en pressemeddelelse ud, hvori der blev rettet alvorlige anklager mod FE's ledelse.

Det førte til, at ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste øjeblikkeligt blev hjemsendt af daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

En undersøgelse af tre landsretsdommere modsagde i december 2021 rapporten og rensede ledelsen.

FE-chef Lars Findsen blev dog få dage inden det anholdt og varetægtsfængslet.

Han er fortsat sigtet efter straffelovens paragraf 109, der handler om landsforræderi. En paragraf, der kan udløse op til 12 års fængsel.

/ritzau/