Enhedslisten bakker op om borgerforslag om medfædre

Et borgerforslag, som har opnået 50.000 underskrifter på under to dage, er vigtigt, mener Enhedslisten.

- Det her borgerforslag sætter spot på en virkelig vigtig problematik. Vi ser gang på gang eksempler på, at vores familielovgivning simpelthen ikke følger med den virkelighed, som familier lever i.

Sådan siger ligestillingsordføreren i Enhedslisten, Pernille Skipper, om et borgerforslag, der skal give to mænd mulighed for at blive juridiske forældre til et barn.

Den mulighed har to kvinder allerede i dag.

Forslaget nåede 50.000 støtter på to dage. Det betyder, at Folketingets partier nu skal overveje, om de vil fremsætte det som lovforslag.

- Enhedslisten kommer bestemt ikke til at stå i vejen. Tværtimod, siger Pernille Skipper.

Men stod det til Enhedslisten, bør man kønsneutralisere lovgivningen, så den handler om forældre i stedet. Derudover mener partiet, at børn skal have ret til flere forældre end to.

Borgerforslaget, som det er stillet, ville give mænd mulighed for at blive medfædre. Det skal være på samme måde, som kvinder har mulighed for at blive medmødre.

Generelt ser Folketingets partier positivt på forslaget. Både De Radikale, Konservative og Dansk Folkeparti er umiddelbart positive.

Det samme er Venstre. Det sagde partiets familieordfører Marlene Ambo-Rasmussen til TV 2 i weekenden.

Hun vil dog gerne have vendt sagen og sikre sig, at det ikke får en utilsigtet effekt i forhold til eksempelvis rugemødre.

Pernille Skipper understreger også vigtigheden af, at man ikke åbner for rugemødre.

/ritzau/