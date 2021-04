Enhedslisten: Danmark skal anerkende det armenske folkedrab

Efter at USA nu har anerkendt og fordømt det armenske folkedrab, skal Danmark følge trop, mener Enhedslisten.

Enhedslisten vil stille et forslag i Folketinget om, at den danske stat anerkender det armenske folkedrab, ligesom den amerikanske præsident Joe Biden har gjort.

Det skriver udenrigsordfører Søren Søndergaard (EL) på Twitter.

- Så har også USA officielt anerkendt det armenske folkedrab begået af Tyrkiet.

- Det har præsident Biden netop meddelt. Nu mangler vi bare, at Danmark følger trop. Det vil vi igen foreslå i Folketinget fra Enhedslistens side og håber på bred opbakning, skriver han.

Joe Biden betegnede lørdag aften dansk tid i en erklæring tyrkiske massakrer på 1,5 millioner armeniere for over 100 år siden for folkedrab.

Kongressen vedtog i 2019 også, at der var tale om et folkedrab, men det er første gang, at en amerikansk præsident formelt har anerkendt det.

Folkedrab karakteriseres ifølge FN's Folkedrabskonvention fra 1948 ved handlinger, som udføres mod en på forhånd defineret gruppe - med den specifikke hensigt at tilintetgøre gruppen.

/ritzau/