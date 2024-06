Enhedslisten: EP-valg er sindssygt vigtigt for klima og natur

Sorte kræfter vinder indpas i Europa, og derfor skal der for klimaets og miljøets skyld bevares et grønt flertal i Europa-Parlamentet efter søndagens valg.

Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, søndag middag, hvor han stemmer på Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg.

- Det er et sindssygt vigtigt valg for Europa. Det er det i meget høj grad på grund af spørgsmål om klima og natur, hvor vi ser desværre, at mere sorte kræfter er i fremgang, siger han.

Dragsted stemmer selv personligt ved valget, fortæller han uden at uddybe nærmere.

Per Clausen er manden i spidsen for Enhedslistens valgkamp til EU-Parlamentet. Han har tidligere siddet i Folketinget for partiet, men er i dag kommunalpolitiker i Aalborg.

Ifølge Pelle Dragsted har Per Clausen i debatten lagt vægt på Enhedslistens klare politiske visioner for EU.

- Jeg synes, Per Clausen har været en af de politikere, der har været ude og fortælle om, hvad vi vil med Europa.

- Nemlig at skabe et mere solidarisk, mere grønt og mere trygt Europa for helt almindelige mennesker, siger han.

På listens andenplads er Frederikke Hellemann, der er Enhedslistens kontor leder. Hun bliver efterfulgt af Nana Højlund, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation i Østjylland.

Enhedslisten har plads i Venstrefløjsgruppen (Left), der er den mindste gruppe foruden løsgængerne.

Partiet har en række mærkesager. Det vil blandt andet kæmpe for klimaet og den stigende ulighed i Europa.

Det skal desuden være nemmere at komme rundt i Europa. Partiet vil derfor have lyn- og nattog mellem alle europæiske storbyer. Og så skal Danmark spille en mere aktiv rolle i EU for at styrke og anerkende Palæstina som stat.

Enhedslisten har tidligere ønsket, at Danmark skulle melde sig ud af EU. Nu går partiet ind for mere EU på udvalgte områder som klima og miljø.

