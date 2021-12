Enhedslisten erklærer Støjberg uværdig trods skepsis

Trods en holdning om, at det er udemokratisk, stemmer Enhedslisten for at erklære Inger Støjberg uværdig.

Også Enhedslisten vil også stemme for at erklære tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget.

Det sker, selv om flere medlemmer af partiet har udtrykt modstand mod, at det overhovedet er muligt.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- I Enhedslisten mener vi ikke, at Inger Støjberg kan blive siddende i Folketinget i denne valgperiode, så vi kommer til at stemme for, at hun er uværdig.

- Det har ikke været en let beslutning, og det er efter en grundig overvejelse og diskussion, at vi har besluttet os.

- Når det ikke har været let, så er det, fordi vi grundlæggende ikke bryder os om, at folketingsmedlemmer skal stemme om hinandens værdighed, skriver Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, i en kommentar.

Ligesom Venstre understreger Enhedslisten, at partiet ikke vil stille sig i vejen for, at Inger Støjberg kan blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg og dermed stemt ind i Folketinget igen.

- Inger Støjberg har misbrugt sit embede, og sagen har fået lov til at køre alt for langt, fordi de borgerlige ikke trak en streg i sandet, da hun var minister. Derfor skal den streg trækkes nu, siger Rosa Lund i pressemeddelelsen og skriver andetsteds:

- Jeg er så glad for, at der nu er blevet sat et punktum, og at de familier, som Støjberg adskilte ulovligt, kan se, at vi lever i et retssamfund.

Inger Støjberg fik mandag en dom på 60 dages ubetinget fængsel. Dommen faldt i Rigsretten.

Det fik hun for forsætligt at have brudt ministeransvarlighedsloven ved at have udstedt og fastholdt en ulovlig instruks. Instruksen handlede om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden individuelle hensyn.

Med Enhedslistens melding er der nu et flertal i Folketinget for at erklære Inger Støjberg uværdig.

Det vil med al sandsynlighed ske tirsdag 21. december, hvor en betænkning fra Udvalget til Valgs Prøvelse vil komme i salen til afstemning.

/ritzau/