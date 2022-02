Enhedslisten forsvarer Nato-nej efter hård kritik

Kritikken er haglet ned over EL efter partiet torsdag stemte nej til at styrke Nato-bidrag trods invasion.

Et næsten enigt folketing stemte torsdag aften for at øge Danmarks militærbidrag til Nato efter Ruslands invasion af Ukraine. Enhedslisten stemte imod, hvilket har ført til voldsom kritik.

Udenrigsordfører Eva Flyvholm (EL) forsvarer fredag beslutningen og siger, at partiet frygter, at flere militære styrker kan udløse en verdenskrig.

- Ruslands invasion er helt uacceptabel og skal stoppes. Men Nato-bidraget hjælper ikke Ukraine. Det handler kun om de baltiske lande, og der er ingen intentioner om, at styrkerne skal hjælpe Ukraine.

- Det, vi skal, er at skrue op for sanktionerne. Både mod russisk gas og styrke de økonomiske sanktioner, siger hun.

Spørgsmål: Udelukker det ene det andet?

- I den aktuelle situation skal man gøre det, der hjælper Ukraine mest. Og det er at skrue op for sanktionerne.

Spørgsmål: Men hvad er der galt med at bidrage til forsvaret af Baltikum?

- Opruster man i eksempelvis de baltiske lande, risikerer man, at man får militære sammenstød, der kommer ud af kontrol. Skrækscenariet er en verdenskrig mellem atommagter, siger hun.

De argumenter har ikke vundet meget gehør. Venstres folketingsmedlem Torsten Schack skrev allerede torsdag, at historien vil "dømme Enhedslisten hårdt og retfærdigt".

Det er ikke stilnet af siden, hvor en lang række politikere og debattører kritiserer beslutningen.

Fredag skriver eksempelvis beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på Twitter, at situationen ligner partiets "1956-øjeblik".

Det er en reference til, at kommunistpartiet DKP det år ikke fordømte Sovjetunionens voldelige undertrykkelse af en folkeopstand i Ungarn, hvilket var med til vende stemningen.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er også oppe i det røde felt.

- Det er sjældent, at jeg sådan rigtig er rystet. Det er jeg her, hvor Enhedslisten viser deres sande ansigt. De vil ikke forsvare Europas frihed, skriver han på Facebook.

Eva Flyvholm fortæller, at det fortsat er et langsigtet mål for Enhedslisten, at Danmark kommer helt ud af Nato.

- Men det kræver, at der kommer farbare alternativer i Norden eller FN. Jeg mener ikke, at det er tidspunktet at tale om Nato-udmeldingen.

- Det, der var afgørende for os i går, var, at dette her ikke hjælper Ukraine. Det er ikke det, der skal til, siger hun.

Udenrigsordføreren understreger, at Enhedslisten ikke mener, at ansvaret for Ruslands invasion af Ukraine ligger andre steder end hos Rusland.

- Det er Rusland, der står bag en fuldstændig uacceptabel invasion. Der er ingen undskyldninger. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi fordømmer det benhårdt i Enhedslisten.

- Det er så modbydeligt, ulovligt og frygteligt, det Putin har gang i nu. Og det er der ingen undskyldning for, siger hun.

/ritzau/