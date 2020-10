Enhedslisten giver ikke Skipper forlænget frist

Enhedslisten har valgt end ikke at stemme om at forlænge sit rotationsprincip på sit årsmøde lørdag.

Enhedslistens årsmøde beslutter, at der ikke skal stemmes om en forlængelse af partiets rotationsprincip.

Dermed vil politisk ordfører Pernille Skipper med de nuværende vedtægter ikke kunne stille op til næste valg.

Efter en stribe tekniske problemer endte afstemningen mellem de forskellige dagsordener ganske tæt.

Det endte dog med, at den mindste dagsorden vandt. Dermed blev den dagsorden, der indeholdt et forslag om at forlænge partiets rotationsordning, ikke vedtaget.

