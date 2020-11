Enhedslisten kalder mulig spionage mod Danmark svineri

Det er helt uacceptabelt, hvis USA med FE's vidende har spioneret mod danske ministerier og virksomheder.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, frygter, at der ikke vil blive fulgt ordentligt op på mulig amerikansk spionage mod danske ministerier og virksomheder.

Det skriver hun i en kommentar til en artikel fra DR.

Artiklen beskriver, hvordan et hemmeligt samarbejde mellem USA og Danmark om dataovervågning er blevet brugt mod Danmark i forbindelse med Danmarks køb af kampfly. Her endte Danmark med at bestille amerikanske fly.

Centralt i sagen står Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Amerikanerne ville gøre hvad som helst for at få milliardkontrakten på kampfly. Og det er simpelthen noget svineri, hvis de har fået frit spil til spionage med FE's kabeltapninger, skriver Eva Flyvholm.

Spionagen skulle være blevet rapporteret til FE allerede i 2015 af en whistleblower. Det er dog uvist, om der blev fulgt op på informationen.

Tidligere i år kom Tilsynet med Efterretningstjenester med en hård kritik af FE baseret på en eller flere whistleblowere. Ud over anklager om, at FE har spioneret mod danskere og har en "usund legalitetskultur", skrev tilsynet:

- At det indleverede materiale indikerer, at FE's ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

En kommission er nu ved at lave en rapport, der dog kun vil blive fremlagt for en særlig gruppe i Folketinget grundet den hemmelige karakter af sagen.

- Regeringen og de andre kammesjukker i forsvarsforligskredsen har næppe tænkt sig at gøre noget, fordi det er USA, der står bag, mener Eva Flyvholm.

Hun har ikke meget til overs for den undersøgelse, der er sat i værk om sagen.

- Det er påfaldende, at tilsynets kritik af mulig spionage behændigt er udeladt af den kommende tophemmelige og topslatne undersøgelseskommission af skandalen i FE.

- Det skal med, hvis ikke vores land og sikkerhed skal være fuldstændig til grin, skriver hun.

Tilsynet med Efterretningstjenester beskrev ikke samarbejdet med USA i sin rapport.

Men tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) bekræftede dog tidligt det tophemmelige samarbejde med USA i en række interviews.

Det gjorde han, da han mente, at det var tilsynets offentliggørelse - og ministerens håndtering - af kritikken og ikke de påpegede ulovligheder, der er problemet.

/ritzau/