Enhedslisten klar til at støtte markante restriktioner

Før et møde blandt sundhedsordførerne fredag er Enhedslisten klar til at støtte markante corona-stramninger.

Fredag skal Folketingets sundhedsordførere til møde, og det er den klare forventning, at regeringen vil foreslå nye restriktioner for at mindske smitten med covid-19.

Den nye Omikron-variant har sat turbo på smitten, antallet af indlagte stiger og sundhedsvæsnet er igen hårdt presset. Derfor er Enhedslisten klar til at støtte selv vidtgående forslag om nye restriktioner.

- Jeg er meget bekymret over den eksplosive stigning i antallet af Omikron-tilfælde. Vi ved endnu ikke, hvor hårde sygdomsforløb den giver, men vi risikerer at blive kørt over.

- Så for mig at se er det helt afgørende, at vi får indført nye, smittereducerende tiltag. Det kan være for nattelivet, et forsamlingsloft og så anbefalinger over julen, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidste år var der en relativt hård nedlukning i Danmark. Her var der et forsamlingsloft på 10, nattelivet var lukket helt ned, skolerne var lukkede og så videre.

Adspurgt om, hvor alvorlig situationen er nu sammenlignet med tidligere perioder under pandemien, svarer Peder Hvelplund.

- Vi er et sted, vi aldrig har været før. Stigningen i antallet af smittede er ekstrem.

- Vi skal holde øje med antallet af indlagte, som heldigvis ikke stiger så meget. Men der går tid fra smitten stiger til antallet af indlagte gør det. Derfor må vi handle nu, siger han.

Torsdag sagde SF, at partiet mener, at man politisk skal overveje at ophæve behandlingsgarantien. Det er Peder Hvelplund og Enhedslisten mere end med på.

- Det har vi opfordret regeringen til for længst. Og det er helt uforståeligt for mig, at man ikke har reageret på det endnu.

- Det er helt oplagt, at de benhårde prioriteringer, der bliver gjort i sundhedsvæsnet lige nu skal ske ud fra en sundhedsfaglig vurdering og ikke ud fra politiske krav, siger Peder Hvelplund og fortsætter:

- Så man bør ophæve behandlingsgarantien og inddrage de ressourcer, der lige nu i det private går til at lave alt muligt andet.

/ritzau/