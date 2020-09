Enhedslisten kræver 2000 flere ansatte i ældreplejen

Flere ansatte i ældreplejen bliver et centralt krav fra Enhedslisten i efterårets finanslovsforhandlinger.

Der er brug for flere hænder og bedre uddannelse af de ansatte i ældreplejen, mener Enhedslisten.

Partiet kræver derfor, at der i den kommende finanslov afsættes over en milliard kroner til ældreområdet, som blandt andet skal gå til 2000 flere ansatte i ældreplejen.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Flere hænder i ældreplejen er Enhedslistens helt centrale velfærdskrav til finansloven. Jeg tror, det gjorde ondt i hjertet på alle, som så tv-dokumentaren i sommer med den uværdige behandling af Else og Niels, siger partiets politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Men det er desværre ikke nyt, at mange ældre har alt for dårlige forhold, og det er heller ikke begrænset til Østjylland. Det er afgørende, at finansloven gør noget ved forholdene. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt, siger hun videre.

Konkret foreslår partiet, at der ansættes 1500 ekstra fuldtidsmedarbejdere i ældreplejen. Derudover skal der ansættes 500 ekstra husassistenter til plejecentrene, mener partiet.

Og afsluttende skal der ifølge Enhedslisten afsættes 200 millioner kroner årligt til faglig sparring og supervision af social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen.

/ritzau/