Enhedslisten lægger luft til utopien med ny EU- og Nato-linje. Men den lever stadig

Et par standpunkter er blevet ledige på den yderste venstrefløj. Enhedslistens årsmøde i bededagsferien i Valby i København endte med to markante ændringer i holdningerne til store internationale spørgsmål.

Lørdag vedtog de delegerede efter syv timers debat og over 100 afstemninger om forslag og ændringsforslag et nyt EU-program. I praksis opgives målet om at få Danmark ud af EU. I stedet skal unionen reformeres i socialistisk retning indefra. Søndag tog man et næsten lige så stort skridt med en vedtagelse om, at det ikke er "aktuelt" at melde sig ud af Nato, selv om partiet fortsat er kritisk over for forsvarssamarbejdet.