Enhedslisten: Nyt kontrolcenter skal fange upålidelig lyntest

Et nationalt center med kvalitetssikring skal løse problem med indkøb af dårligt udstyr, mener Enhedslisten.

Danmark skal følge Norges eksempel og oprette et nationalt testcenter for patientnært analyseudstyr, så man eksempelvis undgår masseindkøb af upålidelige lyntest.

Det foreslår Enhedslisten, der vil sætte 30 millioner kroner af årligt til en ny styrelse, der skal kvalitetssikre alt analyseudstyr, der bliver indkøbt.

Forslaget kommer fra partiets coronaordfører, Peder Hvelplund, efter at Politiken har kunnet berette, at der er høj risiko for et falsk negativt eller falsk positivt testsvar ved lyntest.

- Det er temmelig absurd, vi står i en situation, hvor der er usikkerhed om validiteten af de lyntest, som nu bliver brugt i stort omfang og er en del af hele forudsætningen for genåbningen.

- Vi vil lave et nationalt center, som kan stå for kvalitetssikringen, så vi ikke køber for enorme beløb og handler i blinde, men sikrer, at der bliver lavet en valid kvalitetssikring af produkterne, siger Peder Hvelplund.

I februar kom det blandt andet frem, at Danmark havde bestilt 20 millioner lyntest med podning forrest i næsen, uden at uafhængige eksperter eller myndigheder havde vurderet kvaliteten.

Nye tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at hver anden af dem, der får påvist coronasmitte ved den mere pålidelige PCR-test, næsten samtidig har fået et negativt svar ved en lyntest.

Ifølge Peder Hvelplund er det hver enkelt afdeling i landet - regioner, sygehusafdelinger og praktiserende læger - der laver indkøb af analyseudstyr, som selv står for kvalitetssikringen.

