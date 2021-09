Enhedslisten ønsker blå exit fra landbrugsforhandlinger

Enhedslistens ordfører for grøn omstilling, Peder Hvelplund, mener, at regeringen efter blå bloks fælles udspil til en klimaplan for landbruget, bør lave en smal aftale.

Det skriver han i en kommentar fredag morgen, hvor blå blok samlet har foreslået, at man bruger 750 millioner ekstra kroner om året og udtager 100.000 hektar dårlig landbrugsjord.

- Regeringen bør tage konsekvensen af højrefløjens klimasvigt med det samme.

- Der er ikke noget perspektiv i en klimapolitik over midten i Danmark, når højrefløjen sidder fast i fortiden og slår plat på klimaet med et udspil, som er så tamt og perspektivløst, som det vi ser her, skriver Peder Hvelplund.

Forhandlingerne om en klimaplan for landbruget har været endog meget langstrakte. Siden de begyndte har der været et ministerskift og over 60 forhandlingsmøder.

Et af de største stridspunkter har været, om den grønne omstilling af landbruget skulle finansieres ved omlægning af eksisterende landbrugsstøtte eller om staten skulle have mere op ad lommen. Her foreslår blå blok altså 750 millioner kroner om året.

- Regeringen har trådt vande alt for længe for at imødekomme højrefløjen. Nu kender vi så højrefløjens ypperste ambitioner og de er mildt sagt udtryk for et kolossalt klimasvigt.

- Højrefløjen bekender klart kulør og viser at de er kun er interesserede i at forgylde deres venner i landbruget og at klima- og naturkrisen kan sejle sin egen sø, hvis det står til dem, skriver Peder Hvelplund.

