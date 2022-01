Enhedslisten ønsker orientering om FE-sag fra ministre

Enhedslisten har bedt om en orientering i Det Udenrigspolitiske Nævn fra regeringen i sagen om den varetægtsfængslede chef i Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen.

Det siger partiets forsvarsordfører Eva Flyvholm.

- Det er klart, at vi skal ikke blande os i sagen. Den skal have lov til at køre i retssalen som en retssag skal. Men vi skal have det at vide, som vi kan få at vide om sagen, siger hun.

Eva Flyvholm mener også, at der er behov for at få at vide, hvordan regeringen vil stramme op på kontrollen med efterretningstjenesterne i Danmark.

- Det her er en kæmpestor sag, som både påvirker befolkningen i Danmark og også relationen til nabolandene, siger hun.

