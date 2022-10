Enhedslisten om bred regering: Mette Frederiksen begår stor fejl

Danmark skal have et klimavalg og har ikke tid til "klimanøl med de blå", siger Mai Villadsen (EL).

Enhedslisten og politisk ordfører Mai Villadsen kalder det en "stor fejl", at statsminister Mette Frederiksen (S) foretrækker en regering over midten.

- Mette Frederiksen vil i regering med højrefløjen. Det er i mine øjne en stor fejl, skriver Mai Villadsen på Twitter.

- En sikker måde at undgå det på, er at stemme Enhedslisten så stor, vi ikke er til at komme uden om. Vi skal have et klimavalg. Vi har ikke tid til klimanøl med de blå.

Mette Frederiksens udmelding om, at hun foretrækker en bred regering kom samtidig med, at hun udskrev folketingsvalg.

Det skal afholdes 1. november.

