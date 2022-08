Enhedslisten om finanslov: Forslår som en skrædder i helvede

Regeringens støtteparti Enhedslisten er meget lidt imponeret over regeringens udspil til finansloven for næste år, som finansminister Nicolai Wammen (S) har fremlagt onsdag.

- Det er dybt kritisabelt, at der ikke er flere penge i regeringens finanslovsudspil til at løse tidens store problemer, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, i en skriftlig kommentar.

- Enhedslistens hovedprioritet til finanslovsforhandlingerne bliver derfor at finde flere penge, så vi både kan sikre mærkbar akuthjælp mod prisstigninger og har midler nok til at styrke både velfærden og den grønne omstilling.

- De penge skal findes hos de rigeste. Det forslår som en skrædder i helvede, når regeringen kun vil pege på små 600 millioner til blandt andet ældre, sundhed og psykiatri, siger hun.

Nicolai Wammen har varslet en meget stram finanslov set i lyset af den stærkt stigende inflation, der er kommet efter Ruslands invasion af Ukraine i februar.

Regeringen har afsat cirka 600 millioner kroner til den såkaldte forhandlingsreserve.

Det er en pulje penge, hvor partierne kan komme med deres særlige ønsker til finansloven.

Regeringen har i en anden pulje afsat to milliarder kroner til tiltag, der skal være en hjælp mod stigende priser på blandt andet energi og fødevarer næste år.

Men det er slet ikke nok, mener Mai Villadsen.

- Allerede i dag har rigtig mange svært ved at betale deres regninger på grund af de voldsomme prisstigninger. De kan se frem mod en rigtig hård vinter, hvor det bliver endnu sværere at betale varmeregningen.

- Regeringens forslag til hjælp er helt utilstrækkeligt, når vi ser på de økonomiske problemer, folk står med i hverdagen.

- For os i Enhedslisten er det en hovedopgave at hjælpe folk, som har ondt i maven over, om de kan få det hele til at løbe rundt midt i en eksplosiv inflation, siger hun.

/ritzau/