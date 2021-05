Enhedslisten om spionage: Vi skylder nabolande en undskyldning

FE-kommissionen må se på problematiske oplysninger om USA-spionage gennem danske kabler, mener Enhedslisten.

Det er demokratisk "helt galt afmarcheret", at USA med Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) accept har fået mulighed for at overvåge toppolitikere i Danmarks nabolande.

Det mener Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, der nu indkalder forsvarsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) til samråd.

- Det gør jo, at politikere i Sverige, Norge og Tyskland, som skal være nogle af vores tætteste samarbejdspartnere, ikke kan stole på Danmark. Det er et stort problem og endnu større, hvis man har vidst det og med åbne øjne accepteret det, siger Eva Flyvholm.

- For det første skylder den danske regering politikerne i vores nabolande en kæmpestor undskyldning, siger hun.

Hun vil først og fremmest have en lovning på, at den kommission, som regeringen har nedsat for at undersøge mulige ulovligheder i FE, også vil undersøge de nye oplysninger.

- Man må simpelthen kræve, at de kommer med klare garantier om, at det her bliver undersøgt. Lige nu har vi absolut ingen garantier for, at det med spionage rent faktisk vil indgå i den her ekstremt mørklagte FE-kommission, siger Eva Flyvholm.

Og så vil hun finde ud af, om Forsvarets Efterretningstjeneste fortsat samarbejder med den amerikanske efterretningstjeneste (NSA) om aflytning af danske internetkabler, der giver mulighed for at spionere.

Søndag har DR afdækket, hvordan en undersøgelse fra 2015 viser, at NSA har spioneret mod statsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig gennem et samarbejde med FE om aflytning af danske internetkabler.

Blandt dem, der er blevet spioneret mod, er Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

- FE har vidst, at amerikanerne havde gang i det her og bare ladet det foregå. Det er eddermame dårligt naboskab på et højere plan, og det er demokratisk helt galt afmarcheret. Det er simpelthen ikke noget, vi burde acceptere, siger Eva Flyvholm.

- Vi ved ikke, om sådan nogle ting stadig foregår, og vi kan ikke få en garanti fra justitsministeren for, om det her vil blive undersøgt. Det der foregår, er så bundråddent, at jeg på nuværende tidspunkt ikke føler mig overbevist om, at det bliver undersøgt og stoppet, hvis det stadig foregår, siger hun.

De nye oplysninger i sagen stammer fra en hemmelig, intern undersøgelse i FE, som blev afsluttet i 2015, og som DR sammen med en række andre medier har undersøgt.

/ritzau/