Enhedslisten opfordrer Heunicke til hurtig Omikron-handling

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at regeringen hurtigt må komme med en plan for, hvordan Danmark kan håndtere den voldsomt stigende smitte med covid-19-varianten Omikron.

De seneste uger er smittetallene med covid-19 steget betydeligt i Danmark. Og smitten med Omikron er næsten eksploderet. På en uge er det opdagede antal tilfælde steget fra 796 til 6047.

- Lige nu blive antallet af smittede med Omikron fordoblet cirka hvert andet døgn. Det gør, at vi ikke længere bare kan vente og se, hvordan de restriktioner, vi allerede har vedtaget, virker.

- Vi risikerer simpelthen at bliver kørt over af epidemien, hvis ikke vi reagerer nu. Hvis der går en uge, inden vi reagere, så kan vi stå et sted, hvor antallet af nye smittede hver dag er over 10.000.

- Det vil få betydning for antallet af indlagte. Og så risikerer vi, at det simpelthen er for sent, siger han.

Peder Hvelplund ser et potentielt stort problem, hvis smitten stiger så voldsomt så hurtigt. Ikke bare kan sundhedsvæsnet blive overvældet, både test og smitteopsporing kan også.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skrev i en mail onsdag aften, at der arbejdes i døgndrift for at håndtere situationen.

- Regeringen og sundhedsmyndighederne arbejder i døgndrift for at håndtere situationen, og Epidemikommissionen vurderer i øjeblikket, om der er behov for nye tiltag, der kan lægge en dæmper på udviklingen.

- Med Omikron har vi fået en ny epidemi i epidemien. Situationen kræver en hurtig omstilling af vores epidemiberedskab og en robustgørelse af vores hospitalskapacitet, når indlæggelsestallene forventeligt stiger.

Peder Hvelplund håber, at ministeren rubber neglene.

- Det er nødvendigt, at vi hurtigt får en meget klar strategi for, hvordan vi håndterer Omikron.

- Vi skal have nye, smittereducerende tiltag og vi skal kigge på vores kapacitet inden for test, smitteopsporing og isolation.

- Har vi over 15.000 dagligt nysmittede - og det kan ske allerede i næste uge - vil det jo være svært at finde personale til vores sundhedssektor, hvis alle nærkontakter skal isolere sig, siger han.

/ritzau/