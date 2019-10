Enhedslisten: Regeringen sylter børn og psykiatri i ny finanslov

Pernille Skipper mener, at finanslovsforslag er uacceptabelt. Regeringen sylter børn, psykiatri og miljøet.

Det er uacceptabelt, at der i regeringens forslag til finansloven hverken er afsat særskilte penge til psykiatri, minimumsnormeringer eller den grønne omstilling.

Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Det er uacceptabelt, at minimumsnormeringerne og den øvrige velfærd er puttet ind i en pulje, der åbenlyst ikke har plads til at sikre den samlede velfærd og sikre den grønne omstilling, siger Pernille Skipper.

Hun er utilfreds med, at der i udspillet ikke er afsat konkrete midler til det løft af velfærden og den grønne omstilling, som Enhedslisten ønsker.

- Vi er et godt stykke vej fra at være i mål, for lige nu står der nul ud for både minimumsnormeringer, psykiatri og den grønne omstilling, siger partiets politiske ordfører.

Onsdag klokken 12 stiller finansminister Nicolai Wammen (S) sig frem for at fremlægge S-regeringens finanslovsforslag for næste år.

Udspillet blev allerede tirsdag aften lækket til offentligheden.

Enhedslisten har foreslået, at der i finansloven skal afsættes en milliard kroner til psykiatrien. Det skal blandt andet gå til flere sengepladser og flere ansatte. Partiet kalder forslaget for et hovedkrav.

Enhedslisten gik sammen med S-regeringens øvrige støttepartier, De Radikale og SF, til valg på blandt andet at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Det dækker over, at der maksimalt skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

Enhedslisten vil gå ind til finanslovsforhandlingerne med regeringen med tre hovedkrav, hvor minimumsnormeringer er det ene.

Derudover skal psykiatrien have et løft, og det skal være billigere at tage tog og bus.

