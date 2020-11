Enhedslisten savner CO2-afgift i udspil til skattereform

Regeringens udspil til en grøn skattereform er uden en CO2-afgift. Enhedslisten kalder udspillet uambitiøst.

Regeringens udspil til en grøn skattereform er "meget, meget skuffende".

Det mener Enhedslistens ordfører for klima, miljø og natur, Mai Villadsen. Hun kritiserer især, at udspillet ikke indeholder en CO2-afgift.

- Det er så uambitiøst, at jeg nærmest fattes ord.

- Regeringen udskyder med det her udspil den CO2-afgift, som alle eksperter, grønne organisationer - og både højre og venstre side af Folketinget - har været enige om, er det vigtigste værktøj for at nå reduktioner, siger hun og henviser til målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

I regeringens udspil er der ikke lagt op til at indføre en generel CO2-afgift, som blandt andet Klimarådet ønsker.

I stedet vil regeringen indføre en højere energiafgift for erhvervslivet. Men det sikrer ikke, at forurenerne betaler for den grønne omstilling, som en CO2-afgift ville sørge for, mener Enhedslisten.

DR Nyheder, som har set udspillet, skriver, at erhvervslivet, som står over for højere afgifter, til gengæld får rabat på nye investeringer for i alt 4,5 milliarder kroner.

Regeringens oplæg betyder, at der samlet lægges op til lettelser for erhvervslivet på 5,2 milliarder kroner i alt fra 2021 til 2025. Afgifterne i de samme år står til at stige samlet med 700 millioner kroner.

Mai Villadsen mener, at der er tale om "skatterabatter, der ikke er grønne".

- For hver en krone, virksomhederne med det her udspil skal betale i afgift, så får de syv kroner i skatterabatter, som de kan bruge på forskellige indkøb, som ikke behøver at være grønne.

- Det er helt skørt, siger hun.

/ritzau/