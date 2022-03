Enhedslisten slår fast: Vil forlade forsvarsalliancen Nato

Der er blevet skabt så stor tvivl om Enhedslistens forhold til forsvarsalliancen Nato, at der søndag blev holdt et ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen.

Det fandt sted for at slå fast, at partiet stadig arbejder for at forlade den transatlantiske forsvarsalliance. En enig hovedbestyrelse stemte ifølge Politiken onsdag for at fastholde partiets linje, som der er blevet sået tvivl om.

- Det var nødvendigt, fordi jeg fornemmede, at der havde været udtalelser, som måske havde rejst spørgsmålstegn ved, om det bare var en forældet beslutning, eller om det stadig er noget, vi reelt mener, siger Jonathan Simmel, der er medlem af hovedbestyrelsen.

Tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted (EL) har kaldt det "fuldstændig gak" at diskutere, om Danmark skulle meldes ud af Nato med henvisning til Ruslands blodige angreb på Ukraine.

Tidligere politisk ordfører Pernille Skipper (EL) har sagt, at det ikke giver nogen mening at melde sig ud af Nato i morgen.

Forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL) har tidligere sagt, at Enhedslisten ikke arbejder aktivt for at få Danmark ud af Nato og mener i stedet, at det er "et langsigtet mål".

Pelle Dragsted er medlem af hovedbestyrelsen og stemte for at forlade Nato, fordi han er enig i det principielle mål.

- Men bagved ligger sikkert nogle forskellige opfattelser af, hvad alternativet præcis er, og hvilke forudsætninger der skal være til stede, før det bliver aktuelt.

- Her bakker jeg op om de udtalelser, der er kommet fra Mai Villadsen (politisk ordfører, red.), Eva Flyvholm og resten af folketingsgruppen, skriver Dragsted i en sms til Politiken.

Med angrebet på Ukraine er der kommet fokus på Europas forsvar og særligt medlemskabet af Nato. Forsvarsalliancen har en musketered, om at et angreb på ét land, er et angreb på alle.

Ukraine er dog ikke medlem af Nato, som derfor ikke spiller nogen aktiv militær rolle i krigen.

/ritzau/