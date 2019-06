Enhedslisten stækker radikales optimistiske forhandlingshåb

De Radikale indbød søndag til pressemøde for at sige, at forhandlingerne gik godt. Enhedslisten rynker bryn.

Efter at De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, søndag havde forhandlet velfærd med Mette Frederiksen (S) indkaldte han til pressemøde. Det var umiddelbart for at sige, at alt går godt.

Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, var dog ikke klar til at klappe i hænderne og erklære idel lykke, mens forhandlingerne ifølge Morten Østergaard skrider frem og ikke behøver at vare i månedsvis.

- Vores oplevelse er, at stemningen og dialogen har en anden karakter, efter at valgkampen er overstået. Parterne sigter ikke efter et stort slag eller at dele sæbeøjne ud til højre og venstre. Vi er mere optaget af at skabe grundlaget for en regering, vi kan holde af, sagde Morten Østergaard og fortsatte:

- Vi synes, at samtalerne er gode og konstruktive. Derfor synes jeg heller ikke, at der er nogen grund til at tro, at det skulle tage år og dag at blive enige. Og ingen grund til at tro, at det skal blive første skoledag, inden vi er på plads.

Mens Enhedslisten, SF, De Radikale og Socialdemokratiet er nogenlunde på bølgelængde, når det kommer til, hvad der skal gøres på velfærdsområdet, så er der langt mindre enighed om, hvordan det skal finansieres.

Her vil De Radikale få flere ind på arbejdsmarkedet, og partiet har tidligere luftet, at der kan skæres i den grønne check - et fradrag til alle danskere baseret på deres indkomst.

Enhedslisten afviser dog blankt at pengene skal findes ved at presse flere ud på arbejdsmarkedet via reformer eller ved at mindske fradraget for ældre og udsatte.

- Altså, vi er enige om, at der er behov for et løft af velfærden. Men vores holdning er ikke, at vi skal stikke vores lange, klamme fingre ned i pengeposen hos ældre og svage, sagde Enhedslistens Pernille Skipper og fortsatte:

- Vi skal bestemt ikke holde møder for mødernes skyld. Men vi har stadig ikke fuld forvisning om, at vi får et ordentligt løft af velfærden.

- Så mens jeg da er glad for, at De Radikale øjensynligt er ved at bløde lidt op, så har jeg bestemt ikke bestilt sommerferie.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har heller ikke bestilt sommerferie i forventningen om korte forhandlinger. Men hun slog efter sit besøg hos Mette Frederiksen en forsonlig tone an.

- Det er vigtigere, at vi får et godt resultat, end at vi bliver hurtigt færdige.

- Når det er sagt, så synes jeg, at vi bevæger os i den rigtige retning, så lad os se, om vi ikke kommer i mål, sagde hun.

