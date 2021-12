Enhedslisten tror på ekstra penge til sundhedspersonale

Et presset sundhedsvæsen skyldes, at mange sygeplejersker har sagt op, mens det er svært at rekruttere.

Enhedslisten tror nu så meget på, at der bliver fundet ekstra penge til det coronapressede sundhedspersonale, at partiet har aflyst en hasteforespørgsel med statsministeren.

- Når vi har aflyst hasteforespørgslen, så er det, fordi vi efter det vedvarende pres på regeringen har fået en klar indikation af, at det skal løses her i finanslovsforhandlingerne, og der skal afsættes midler til det, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Hasteforespørgslen om problemerne i sundhedsvæsnet skulle have været i Folketingssalen onsdag.

Flere partier i Folketinget mener, at det coronapressede sundhedsvæsen skal have tilført flere penge.

Problemet skyldes hovedsagelig, at mange sygeplejersker har sagt op, mens det er svært at rekruttere nye.

Samtidig har flere sygeplejersker nægtet at overarbejde, i protest over at de ikke fik det lønløft, som de kæmpede for under sommerens konflikt.

Tirsdag eftermiddag meldte regeringen ud, at der i øjeblikket bliver forhandlet om en coronavinterpakke.

- Vi anerkender den betydelige udfordring og det pres, som sundhedsvæsenet står overfor. Planen er, at det skal træde i kraft hurtigst muligt, sagde han Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Både støttepartierne SF og Enhedslisten kræver en indsprøjtning i milliardstørrelsen.

Region Hovedstaden besluttede ifølge TV 2 Lorry tirsdag at afsætte 30 millioner, som skal hjælpe pressede hospitalsafdelinger hen over vinteren.

Også Region Sjælland vil afsætte 30 millioner. Her skal regionsrådet dog først nikke endeligt ja.

