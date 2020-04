Enhedslisten vil afsætte en halv milliard til dansk coronavaccine

Enhedslisten ønsker, at regeringen afsætter 500 millioner kroner til en dansk udvikling af en coronavaccine.

Flere af regeringens støttepartier ønsker en offentlig udvikling og produktion af en coronavaccine.

Et af de partier er Enhedslisten, som ifølge sundhedsordfører Peder Hvelplund er klar til at afsætte 500 millioner kroner til projektet.

Det er penge, som han ønsker at tage fra de hjælpepakker, der indtil videre er blevet lavet under coronakrisen.

- Regeringen bør sikre, at der er tilstrækkelige midler i forskningsmiljøet.

- Både ud fra et sundhedsmæssigt og et samfundsøkonomisk synspunkt er det hul i hovedet, at vi ikke udnytter det potentiale, vi har for at udvikle en vaccine i offentligt regi, siger Peder Hvelplund.

Også De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, mener, det er oplagt at arbejde henimod en offentligt udviklet coronavaccine herhjemme.

Globalt findes der endnu ikke en vaccine mod coronavirusset.

