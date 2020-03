Enhedslisten vil arbejde for coronatillæg til dagpengemodtagere

Det er svært at finde et job i disse dage på grund af coronaudbruddet. Flere og flere melder sig arbejdsløse.

Dagpengesatsen skal sættes op under coronakrisen. Det mener Enhedslisten.

Dermed bakker partiet op om forslaget, som 3F's formand, Per Christensen, søndag er kommet med i et interview med A4 Arbejdsliv.

Per Christensen taler om en "coronatillæg", der skal gælde for alle dagpengemodtagere og vare i tre måneder.

Han vil hæve dagpengesatsen midlertidigt med en tredjedel, så man ender på cirka 25.000 kroner om måneden. Den fulde dagpengesats er nu på cirka 19.000 kroner om måneden.

Enhedslisten opfordrer finansminister Nicolai Wammen (S) til at indkalde til forhandlinger i den kommende uge.

- Tusindvis har mistet deres job. Hver eneste dag under coronakrisen bliver arbejdsløshedskøen længere og længere, og de mennesker har ikke en jordisk chance for at finde et arbejde, siger Enhedslistens finansordfører, Rune Lund.

- Det er simpelthen urimeligt, at den tryghed og hjælp, de kan få i form af dagpenge, for manges vedkommende er for lidt til at køre videre med et budget til en almindelig familie i særlig lang tid, siger Rune Lund.

Fra mandag til lørdag i denne uge har mere end 21.600 personer meldt sig ledige. Alene lørdag meldte 604 personer sig som arbejdsløse.

Det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig lørdag, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

I torsdags blev regeringen sammen med alle Folketingets partier enige om en hjælpepakke til erhvervslivet, som er hårdt ramt af coronaudbruddet.

Med i den pakke var der også tiltag for dagpengemodtagere. Det er svært at finde et job på grund af coronaudbruddet i Danmark, mener Folketingets partier.

Derfor får dagpenge- og sygedagpengemodtagere lempeligere vilkår i perioden 9. marts til 9. juni.

Aftalen betyder blandt andet for dagpengemodtagere, at den lediges dagpengeanciennitet i perioden ikke tæller med. Det vil dog være en betingelse, at man er medlem af en a-kasse.

Per Christensen roste tiltaget torsdag, men gjorde det allerede samme dag klart, at han fortsat gerne vil se på dagpengesatsen. Søndag i A4 Arbejdslivet har han så sat tal på.

