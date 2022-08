Enhedslisten vil give millioner til forskning i psykiske sygdomme

Hvis det står til Enhedslisten, skal der i løbet af de næste ti år bruges 100 millioner kroner på forskning i psykiatrien. Pengene skal bruges til at rette op på den skævhed, der ifølge partiet er mellem psykiske og fysiske sygdomme.

Det fortæller psykiatriordfører Pernille Skipper (EL).

Forskning i psykiatrien er ifølge hende alvorligt underfinansieret i forhold til fysiske sygdomme. Og her er forskningen afgørende for at sikre, at flere bliver udannet og specialiseret inden for området.

- Vi skal styrke forskningen, og vi skal gøre det med rigtig mange penge, sådan at det ikke bare bliver symbolsk, men faktisk bliver noget, der har betydning for, at man får en bedre behandling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun mener, at de gange, man førhen har prøvet at gøre noget for psykiatrien, har det været med "klatinvesteringer", der skulle forsøge at lukke hullerne i sektoren.

Men med de forestående forhandlinger skal det være slut. Onsdag begynder forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien. Og det er her, forskningspengene kommer ind.

- Vi skal i slutningen af de ti år kunne sige, at vi ved mere og har fået forbedret behandlingen. Det er ud over selvfølgelig at få ventetiderne ned og sådan noget, siger Pernille Skipper.

Mange mennesker vil i løbet af et liv få en psykisk diagnose. Alligevel er der meget stigmatisering, tabu og mangel på viden om sygdommene. Det skal løftes, ligesom det er lykkedes på eksempelvis kræftområdet.

- Vi har kastet mange penge efter kræftområdet i tidens løb. Og det betyder, at vi har nogle af de bedste behandlinger inden for det.

- Men nu skal det også ske på området for psykiske sygdomme, siger Skipper.

De 100 millioner kroner skal bruges til forskning på landets hospitaler, på universiteter og i kommunerne. Der findes allerede en plan for, hvordan forskningen på området bør sættes op, men den har ligget og samlet støv.

Det er den, Enhedslisten vil støve af og finansiere, fortæller Pernille Skipper.

/ritzau/