Enhedslisten vil give tid tilbage til børn og unge

Den sidste store bededag er afholdt, efter at SVM-regeringen besluttede at afskaffe den. Men trods den beslutning fortsætter kampen for at skaffe mere fritid til de i forvejen hårdt pressede familier.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL) lørdag, hvor hun holder tale ved Enhedslistens årsmøde i Hafnia-Hallen i København.

- Der går en skillelinje mellem de partier, der mener, at mennesker er til for økonomien, og alle os, der mener, at økonomien skal være til for mennesker.

- Skal du have mere tid til livet ved siden af arbejdet – til dig og din familie? Eller skal du bruge flere timer af dit liv på arbejde?

- Regeringens vision er klart det sidste. Mange ønsker sig brændende mere tid i stedet for mere forbrug. Da Mette Frederiksen (S, statsminister, red.) blev spurgt til det ønske, sagde hun bare: Glem det, siger Mai Villadsen.

Hun peger på, at tidspresset nogle gange allerede begynder i en tidlig alder, for eksempel hvis et vuggestuebarn bliver flyttet tidligere til en børnehave for at spare penge.

Der er nemlig flere voksne per barn i en vuggestue end i en børnehave, så vuggestuerne koster mere.

- Fordi regering efter regering ikke har investeret nok i vores daginstitutioner, siger Mai Villadsen.

- I skolerne er der ikke tid til at tage sig af det enkelte barn, slet ikke de børn, der har behov for ekstra hjælp. Og for at det ikke skal være løgn, ønsker man nu også at tage 10. klasse fra mange unge.

- For hvorfor dælen skal de dog dandere den – nej, de skal hurtigere ud og blive arbejdskraft.

- Altså med den logik: Hvorfor ikke bare slutte folkeskolen i syvende klasse lige som for mine bedsteforældre? Så kan de unge mennesker jo også komme ud og tjene. Det ville da give en masse ny arbejdskraft, siger hun ironisk.

Mai Villadsen langer også ud efter regeringen for at ville halvere en lang række kandidatuddannelser på universiteterne.

Enhedslistens politiske ordfører sender et direkte budskab til de unge og børnene.

- Uanset hvad de siger, så husk altid: Jeres liv og jeres tid er et mål i sig selv.

- I har krav på tid til at lege, til at lære og til at opleve. Ingen er født ind i det her liv bare for at blive en del af en arbejdsstyrke. Heller ikke jer, siger hun.

