Enhedslisten vil halvere animalsk produktion frem mod 2030

Aalborg Portland og lignende virksomheder skal ikke have såkaldt klimarabat, hvis det står til Enhedslisten.

Enhedslisten præsenterer tirsdag et klimaudspil, som partiet kalder en "konkret vej til at nå 70 procent-målsætningen".

Det fremgår af en pressemeddelelse fra partiet. Planen præsenteres på partiets sommergruppemøde tirsdag.

I udspillet foreslår Enhedslisten blandt andet, at man skal halvere den animalske produktion frem mod 2030.

Partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, siger, at det bliver et "centralt krav" fra Enhedslisten efter det næste folketingsvalg.

- Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er vi nødt til at halvere den animalske produktion i Danmark frem mod 2030.

- Hvis vi lader stå til, vil landbrugssektoren stå for knap halvdelen af Danmarks samlede udledninger i 2030 - og langt det meste kommer fra animalsk produktion, siger Mai Villadsen i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen understreges det, at udspillet ikke baserer sig på fremtidig teknologi, som man endnu ikke kender.

- I Europa raser skovbrandene, mens floderne tørrer ud. Flere steder i verden sender klimaforandringerne allerede hele samfund på flugt.

- Derfor kan vi ikke satse på, at usikre teknologiske løsninger skal få os i mål - vi er nødt til at handle ansvarligt nu, siger Mai Villadsen.

Ud over en halvering af den animalske produktion frem mod 2030 er en del af udspillet også, at den klimarabat, der er blevet givet til Aalborg Portland og andre store CO2-udledere, skal annulleres.

I juni blev et politisk flertal enige om en CO2-afgift på 750 kroner per ton i 2030.

Men firmaer inden for "mineralogiske processer" såsom cementproducenten Aalborg Portland får ifølge aftaleteksten en CO2-afgigt på 125 kroner per ton.

Ifølge Enhedslistens udspil skal Aalborg Portland og de andre virksomheder i kategorien også gå ind under den høje CO2-afgift, og det skal indfases allerede fra 2024.

Udspillet indeholder derudover forslag om et stop for salg af nye fossile biler i 2025, at Danmark skal være klimaneutralt i 2040 og en socialt retfærdig pulje på 2,6 milliarder kroner til jobrotation.

/ritzau/