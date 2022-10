Enhedslisten vil halvere billetpriser i offentlig transport

Enhedslisten kommer mandag på banen med endnu et forslag til, hvordan man kan hjælpe borgere i Danmark, der er presset på grund af stigende priser i samfundet som følge af høj inflation.

Denne gang omhandler det billetpriserne på bus og tog, som partiet vil have halveret. Det skal gælde i omkring et år frem til 1. januar 2024.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

- Vi står i en voldsom, bragende inflation, og vi vil gerne sikre, at folk har et godt, grønt alternativ og billigere offentlig transport, siger hun.

Forslaget er særligt tiltænkt dem, der pendler til og fra arbejde - og som måske ikke har råd til at køre i bil.

Men det er også godt for klimaet, fordi det kan blive et incitament til at lade bilen stå derhjemme og i stedet tage bus eller tog, siger Mai Villadsen.

- Vi står i en situation, hvor vi kan se, at nogle steder stiger billetpriserne. Busruter bliver lukket. Dem vil vi gerne holde åbne. Og priserne på enten at lade elbilen eller fylde benzin i tanken er rigtig høje.

- Så vi vil gerne gøre noget for at styrke den offentlige transport, siger hun.

Forslaget kommer dog til at koste en del, som det fremgår i partiets udspil.

Enhedslisten har anslået, at der skal bruges seks milliarder kroner på blandt andet at halvere priserne i et år.

Pengene vil partiet finde ved at sløjfe en række planlagte motorvejsprojekter, der er aftalt som en del af Infrastrukturplanen for 2035.

Men Enhedslisten står selv uden for den del af aftalen, der netop handler om nye motorveje. Derfor kan partiet ikke alene rykke ved flertallet.

Spørgsmål: Er det ikke urealistisk at forestille sig, at finansieringen skal komme fra en delplan for motorvejene, I ikke selv er med i?

- Det synes jeg faktisk ikke. Det her er lige så meget et opråb til de partier, som midt i en klima- og energikrise har valgt at prioritere at bygge ny sort infrastruktur og motorveje, siger hun.

Ifølge Mai Villadsen kan det tænkes, at nogle af partierne i rød blok skifter mening og går med til partiets forslag.

- Vi har for nylig blandt andet stillet spørgsmål til Radikale Venstre, om de kunne forestille sig at udskyde nogle af de her motorvejsprojekter, og det var de ikke afvisende overfor.

- Derfor håber jeg da, at vi kan overbevise regeringen, SF og De Radikale, som står bag rigtig mange af de her motorvejsprojekter. Særligt i en tid med klimakrise og voldsom inflation.

Hvis ikke der er opbakning til finansieringen, er Enhedslisten klar til at se på andre finansieringsforslag, men Villadsen siger ikke konkret, hvor pengene så skal tages fra.

Enhedslisten vil med transportudspillet samtidig kompensere regionerne for de stigende brændselspriser i den offentlige transport. Det vil give dem mulighed for at annullere en række planlagte nedlukninger af busruter, siger partiet.

