Enhedslisten vil have forbud mod dumping af slam i havet

Byggeri af kunstig halvø ved København har rejst bekymringer for slamdumping. Nu vil EL have nationalt forbud.

Det skal ikke længere være muligt at dumpe slam fra byggerier i havet, uanset hvorhenne i landet det foregår.

Det mener Enhedslisten, skriver politisk ordfører Mai Villadsen på Facebook.

- Alt for længe er havet blevet behandlet som en skraldespand. Derfor foreslår Enhedslisten et forbud mod dumpning af giftigt slam i havet, skriver hun.

Dumping af slam i havet - der i fagsprog kaldes klapning - har længe været diskuteret. Det gælder særligt med byggeriet af den kunstige halvø Lynetteholm i Køge Bugt, som skal føre til en udvidelse af København.

Her er der under opførslen blevet dumpet store mængder bundslam fra Københavns Havn i Køge Bugt.

I alt var planen, at der skulle fjernes 2,5 millioner ton slam fra havnen, som skulle føres ud i bugten.

Men manøvren har vakt bekymring blandt andet i Sverige og en række kommuner omkring Køge Bugt. Det førte til, at et politisk flertal bag projektet i juni besluttede at stoppe dumpningen.

Samme problematik kan dog blive aktuel i forbindelse med udbygningen af Aarhus Havn, skriver Mai Villadsen.

Hun kalder metoden "en alvorlig trussel mod havmiljøet".

- Det har Lynetteholms-projektet for nylig vist med al tydelighed. Havneslam fra en gammel industrihavn kan true og ødelægge miljøet for fisk og andre organismer, skriver hun i sit facebookopslag.

- Vi har også et ansvar for at beskytte den natur, vi ikke kan se - den natur der er under havets overflade.

Mai Villadsen skriver ikke, hvad hun i stedet mener, at man skal gøre med den slam, der skal fjernes, når der skal bygges nyt.

I forbindelse med ændringerne for byggeriet af Lynetteholm blev det dog aftalt, at mudderet skal bygges ind i den første halvdel af halvøen.

