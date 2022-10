Enhedslisten vil have fuld åbenhed om privat støtte til partier

EL vil have lavere beløbsgrænse for offentliggørelse af private bidrag samt offentliggjort størrelse på beløb.

Enhedslisten vil have langt mere åbenhed om donationer til danske politikere.

Den melding kommer, efter at mediet Frihedsbrevet fredag har afsløret, hvordan politikere og partifolk vejleder i at omgå loven om økonomisk støtte til politiske partier.

Derfor er partiet klar med et udspil, der indeholder ni forslag.

Pelle Dragsted, som er spidskandidat i Københavns Storkreds og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, mener, at det er for let at skjule, hvem og hvilke særinteresserer der finansierer partiernes valgkampe.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er beskæmmende at høre de her optagelser, hvor ledende politikere åbenlyst vejleder i, hvordan man omgår de regler, der egentlig skulle sikre borgernes indsigt i pengestrømme mellem for eksempel virksomheder eller fagforeninger og politiske partier, siger han.

Frihedsbrevet har lavet en lang række skjulte optagelser med politikere, kampagnefolk, kasserere og lokalformænd i partierne.

Hos flere partier er der forslag til at omgå reglerne.

Som det er nu, må partier og politikere i Danmark ikke modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner.

Alle donorer, der giver mere, skal stå frem med navn.

Står det til Enhedslisten, skal blandt andet beløbsgrænsen for offentliggørelse af private bidrag sænkes til 5000 kroner.

Donerer man mere, skal størrelsen på bidraget også offentliggøres.

- I dag er det sådan, at selv hvis man overholder reglerne, skal man kun oplyse, hvilke donorer der har givet over 22.200 kroner. Men man skal ikke fortælle, om det er 22.000, 200.000 eller to millioner kroner.

- Det betyder, at borgerne ikke har indsigt i, hvem der virkelig er de tunge donorer bag partierne, siger Dragsted.

Samtidig skal der ifølge udspillet gøres op med selskabsfinten - også kendt som Britt Bager-finten.

Tilnavnet kommer, efter at en enkelt person i 2015 støttede folketingsmedlem Britt Bager med 100.000 kroner. Vedkommende forblev anonym, fordi bidraget blev delt op i fem overførsler fra fem virksomheder.

Pelle Dragsted frygter ikke, at det skræmmer donorer væk og dermed betyder færre penge til partierne.

- Hvis det er konsekvensen, er det en konsekvens, vi er parate til at leve med. For det er en vigtig del af vores demokrati, at borgerne har indsigt i, hvilke økonomiske interesserer der kan stå bag partierne.

Han afviser også, at det skulle handle om, at Enhedslisten får mindre partistøtte end andre. Det handler om demokrati og borgernes ret til indsigt i pengestrømmene, lyder det.

Enhedslisten vil samtidig indføre oplysningspligt for pengeklubber og indsamlingsforeninger.

Der skal også blandt andet være højere straffe for brud på reglerne, fremrykket frist for aflæggelse af partiernes regnskab samt løbende kontrol og tilsyn med partistøtte.

/ritzau/