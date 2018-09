Enhedslisten vil have offentlige repræsentanter i bankerne

Nogle bør varetage de samfundsmæssige interesser i bankbestyrelser, lyder forslag. S er ikke afvisende.

Rådgivning om skattely, hvidvask og utallige krak efter tvivlsomme udlån. De seneste ti år i dansk bankhistorie er rig på eksempler på skandaler.

Skandaler, der ifølge Enhedslisten måske kunne have været undgået, hvis bankernes bestyrelser havde taget mere hensyn til samfundets interesser.

Derfor foreslår partiets økonomi- og erhvervsordfører, Pelle Dragsted, at der skal sidde en offentligt udpeget repræsentant i bestyrelserne for de finansielle virksomheder.

- Bankerne og finanssektoren har simpelthen fået for frit spil. Man har haft for stor tillid til, at de kunne optræde på ansvarlig vis. Den tillid har bankerne og finanshusene ikke levet op til, siger Dragsted.

Han forklarer, at det eksempelvis kan være folk fra universiteterne, der kan udpeges som offentlighedens vagthunde i bestyrelserne.

Det skal være folk, der har indsigt i finanssektoren. Men som samtidig ikke har økonomiske interesser i den selv, lyder det.

Indtil 2002 sad der faktisk en offentligt udpeget repræsentant i bestyrelserne. Det blev afskaffet af den daværende borgerlige regering. Begrundelsen var, at ordningen havde udlevet sit formål.

Bendt Bendtsen (K), der var økonomi- og erhvervsminister, argumenterede med, at der var kommet større åbenhed og gennemsigtighed på de finansielle markeder.

Med nogle justeringer er det den ordning, Enhedslisten vil genindføre. Med den forskel at den offentlige repræsentant ikke skal have lige så udstrakt tavshedspligt som tidligere.

Idéen hos Enhedslisten er, at repræsentanten skal have lov at advare myndighederne, hvis banken eksempelvis låner for risikabelt ud, hjælper med hvidvask eller rådgiver om skattely.

Socialdemokratiet stemte i sin tid imod at afskaffe de offentlige repræsentanter. Og finansordfører Benny Engelbrecht (S) er ikke afvisende over for at indføre dem igen.

Han understreger, at kontrollen med den finansielle sektor er strammet meget efter finanskrisen.

Men sagen om hvidvask i Danske Bank viser efter hans mening, at det ikke er nok at holde øje med bankers likviditet og deres finansielle polstring.

- Man er også nødt til at have fokus på de mere etiske aspekter, siger Benny Engelbrecht.

Derfor mener Socialdemokratiet, at der er brug for at give hele området et eftersyn.

Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet bankerne, påpeger, at de offentlige repræsentanter i bestyrelserne blev erstattet af skærpede krav til virksomhedernes bestyrelser.

Krav, som sektoren har bakket fuldt op om.

- Når det er sagt, er vi i Finans Danmark altid klar til en dialog om de forslag, som kommer fra politikerne, udtaler juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen i en skriftlig kommentar.

Pelle Dragsted bebuder, at han har flere forslag på vej til en omfattende reform af den finansielle sektor.

