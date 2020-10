Enhedslisten vil hente klimamilliarder hos de rigeste

Lidet overraskende vil Enhedslisten beskatte millionærer og aktionærer for at hente 12 milliarder til klimaet.

På førstedagen af sit årsmøde præsenterer Enhedslisten en økonomisk plan, der vil skaffe 12 milliarder kroner til klimaet. Det skal ske ved at beskatte de højeste indkomster og gevinster på aktier hårdere.

Planen kommer i kølvandet på de seneste ugers diskussioner af prisen for at nå den aftalte reduktion i Danmarks CO2-udledning på 70 procent i 2030.

- Dette her udspil er vores bud på, hvordan man finansierer både bedre velfærd og den grønne omstilling.

- Vi har hørt meget de seneste uger om finansiering, særligt i forhold til klimaet. Hvor finansministeren har sagt, at det er for dyrt, og at vi skal udskyde nogle af de store beslutninger, siger partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, og fortsætter:

- Så har vi hørt De Radikale og Morten Østergaard (RV) sige, at det bliver nødvendigt med store reformer og nedskæringer.

- Vi er uenige. Der er råd til både ambitiøs grøn omstilling og til at handle på klimaet.

Udspillet skal skaffe 12 milliarder kroner. De skal komme fra at øge skatten på gevinster på aktier, så den svarer til skatten på arbejde.

Derudover vil partiet indføre en hårdere, progressiv topskat og beskatte virksomheder, der ifølge partiet har "overnormal" profit. Det skal ramme firmaer, hvis forrentning af egenkapitalen er over 15 procent.

Sidst vil partiet have styrket skattemyndighederne samt kontrollen med skattely og de mere kreative tiltag for at mindske skattebetalinger.

- Vi vil lave en mere fair og rimelig beskatning af aktiespekulanter. De er beskattet lavere end den, som folk der går på arbejde, betaler. Det vil indbringe over fem milliarder kroner.

- Det vil ikke koste meget i arbejdsudbuddet, som De Radikale går meget op i, for indtægten har ikke noget med arbejde at gøre, siger Enhedslistens finansordfører Rune Lund.

/ritzau/