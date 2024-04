Enhedslisten vil sikre billig leasing af elbiler med nye skatter

Med en ny skat på multimillionformuer samt på meget store profitter i banksektoren vil Enhedslisten hente milliarder til en fond, som skal sørge for, at lavindkomstfamilier har råd til at føre den grønne omstilling igennem.

Fra fonden skal der blandt andet bruges penge på en model, hvor elbiler kan leases til en pris på ned til 1000 kroner om måneden - prisen skal være afhængig af størrelsen på bilen.

Det skal ske ved at øge antallet af elbiler og til gengæld få skrottet flere fossile biler, lyder det i udspillet.

Der sigtes efter at øge mobiliteten i tyndt befolkede områder på grøn vis, fortæller Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten

- Der er familier, der bliver nødt til at køre i bil derude. De skal have den mulighed. Der er det bare sådan i dag, at elbiler sammenlignet med en brugt dieselhakker er alt for dyre for mange mennesker, siger Dragsted.

Foruden forslaget om elbiler vil Enhedslisten indføre et nyt varmetilskud, så familier med en samlet indkomst under 600.000 kroner kan få dækket op til 75 procent af omkostningerne ved at få tilkoblet fjernvarme.

Desuden vil partiet søge at skabe flertal i Folketinget for, at den CO2-afgift på landbruget, der skal indføres, kompenserer borgerne for prisstigninger på fødevarer som eksempelvis kød og mælk.

Provenuet skal altså ikke bruges på erhvervsstøtte eller andre politiske initiativer - men derimod sendes ud til borgerne, mener Enhedslisten.

- Hele tanken i den her fond er at gøre det muligt for alle - også dem med lave indkomster - at være med i den grønne omstilling, uden at det koster på deres levevilkår, siger Pelle Dragsted.

Den skat på formuer over 35 millioner kroner, som Enhedslisten vil indføre, skal være på en procent. Dertil kommer altså en ny bankskat på det, Enhedslisten betegner som overnormale profitter.

Landets seks største banker havde samlet et overskud på 45,6 milliarder kroner i 2023. Men kunderne oplever stadig høje renter.

Samlet mener Enhedslisten at kunne indbringe omkring 19 milliarder kroner ad den vej.

Derudover findes cirka 2,4 milliarder kroner ved at bruge Danmarks andel af EU's sociale klimafond.

/ritzau/