Enhedslisten vil stadig give sygeplejersker et lønløft

Sygeplejerskerne har brug for et lønløft. Også selv om Lønstrukturkomitéens rapport, der blev offentliggjort tidligere tirsdag, ikke peger på sygeplejerskerne som en af de grupper, der har allermest brug for det.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

- For os handler det også om, at vi skal have et velfærdssamfund, der hænger sammen.

- Lige nu mangler vi sygeplejersker, jordemødre, sosu-assistenter og pædagoger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor bliver vi nødt til at se på at lave nogle arbejdspladser, der er gode at være på, og sikre nogle lønninger, der er attraktive for folk, der løfter et kæmpe ansvar, siger hun.

Lønstrukturkomitéens rapport peger på, at sygeplejerskerne tjener en lille smule mere, end de burde, når man vurderer ud fra ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelse.

Hvis man fraregner deres genetillæg for eksempelvis nat-, aften- og weekendarbejde, tjener de dog lidt mindre, end de burde - igen baseret på ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelse.

Spørgsmål: Står det egentlig så grelt til med sygeplejerskerne, som man havde troet?

- Ja, det mener jeg.

- Jeg mener simpelthen, at sygeplejersker tjener for lidt og fortjener mere i løn. Det samme med en hel række andre faggrupper, siger Mai Villadsen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil ikke kommentere Lønstrukturkomitéens tal om sygeplejerskernes lønniveau.

- Jeg har ingen holdning til, hvordan vi forhandler overenskomster, og hvilke grupper der får hvad i løn.

- Det, jeg som minister har sagt, og regeringen har sagt, er, at vi frem mod de næste overenskomstforhandlinger vil give mulighed for et løft til de grupper, hvor vi kan se, at vi mangler hænder. Dér, hvor man slår stillinger op, og ingen søger dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det sætter sig i velfærden og i behandlingen, hvis man bliver syg. Det sætter sig i vores børn og ældre. Det mener jeg og regeringen, er et stort problem.

- Derfor har vi varslet, at vi gerne vil have en trepart om cirka seks milliarder kroner mere at forhandle om for de grupper, siger hun.

Mai Villadsen kalder det "en fin start", at regeringen har afsat et milliardbeløb til løn og arbejdsvilkår.

Til gengæld er hun meget utilfreds med, at regeringen vil finde pengene ved at lave besparelser i regionernes og kommunernes udgifter til administration.

- Bagsiden af medaljen for de offentligt ansatte er, at pengene skal tages netop fra de offentlige kasser ved, at man skal løbe hurtigere i regioner og kommuner.

- Det er dybt uholdbart. Man bør finde nye penge, siger hun.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat i 2021 efter en strejke blandt sygeplejersker. Strejken blev samme år afsluttet af Folketinget med et lovindgreb.

Næste år er der overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte.

/ritzau/