Enhedslisten vil stille udbyttekrav til banker før hjælp

Bankerne fik torsdag hjælp fra staten til at sikre, at de stadig kan låne ud. Men der skal stilles krav.

Finansminister Nicolai Wammen (S) burde have sikret sig, at banker ikke udbetaler bonusser og udbytter, før han torsdag gav en solid hjælpende hånd til sektoren.

Det mener Enhedslistens finansordfører, Rune Lund.

Finanssektoren er afgørende, når det kommer til holde hånden under et presset, dansk erhvervsliv, der lider under de mange restriktioner, som coronavirus har udløst.

- Det virker fuldstændigt absurd, at man i dag aktiverer hele den kontracykliske kapitalbuffer og så skal se på, at eksempelvis Danske Bank den 17. marts vil udbetale 7,3 milliarder kroner i udbytte. Det virker helt grotesk, siger Rune Lund.

Den kontracykliske kapitalbuffer er en tvungen tilbageholdelse af kapital for bankerne. Den har været hævet i takt med, at økonomien gik godt. Torsdag blev den sænket til nul. Det frigiver ifølge finansministeren 200 milliarder kroner til udlån i finanssektoren.

- Regeringen burde have sikret sig, at de penge kun blev frigivet under forudsætning af, at bankerne her til foråret ikke udbetaler udbytte, siger Rune Lun.

Torsdag sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han har tillid til finanssektoren.

- Jeg oplever en finansiel sektor, som er sig sit ansvar bevidst. Men selvfølgelig kommer vi til at følge det nøje fra regeringens side, men jeg har ikke grund til at tro, at der er brug for særlige tiltag i den sammenhæng, sagde ministeren.

Nordea planlægger at udbetale over ti milliarder kroner i udbytte til sine aktionærer ved sin generalforsamling sidst i marts.

- Bankerne får stillet garantier, og der bliver frigivet milliarder. Hvis bankerne sender pengene videre til aktionærerne, så er det ikke at vise samfundssind.

- De bør beholde pengene i banken. Hvad hvis krisen udvikler sig til en rigtig økonomisk krise? Skal vi så se bankerne komme i april og tigge om skatteborgernes penge, når de kort tid før har udbetalt milliardudbytter?, siger Rune Lund.

Han henviser til, at der faktisk i forbindelse med bankpakkerne under finanskrisen blev stillet krav om, at banker, der valgte at deltage i en bankpakke, ikke måtte betale udbytte.

Holdningen deles af SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, der fra sin barsel skriver på Twitter:

- Det er ikke tid til milliardudbytter til aktionærerne samtidig med massiv hjælp fra skatteyderne.

De to partier, der ligger længst til venstre i Folketinget, har en uvant holdningsfælle i Nationalbanken. Den skrev torsdag om frigivelsen af den kontracykliske kapitalbuffer:

- Det er vigtigt, at institutterne bruger det ekstra handlerum til at udbygge deres udlånskapacitet og ikke til at udbetale udbytter eller tilbagekøb af egne aktier.

/ritzau/