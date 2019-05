Enhedslisten vil straffe høje direktørlønninger ved udbud

Ved offentlige indkøb skal virksomheder med stort løngab mellem direktør og ansatte bagest i køen, mener EL.

Enhedslisten vil i et opgør med høje direktørlønninger stille virksomheder bagest i køen ved offentlige udbud, hvis direktørernes løn er over 20 gange højere end manden på gulvet.

Lønforskellen skal dermed kunne indgå som et element i vurderingen, når for eksempel en kommune vælger, hvem der skal levere et nyt it-system eller bygge en skole.

- Vi synes ikke, at det nytter noget, at lønforskellen mellem menige medarbejdere og direktører bare stiger og stiger, siger finansordfører Rune Lund.

- Det skader sammenhængskraften i samfundet, når en lille elite render med en større del af velstanden, og vi synes, at det er forkert, hvis der bliver brugt skattekroner på det.

- Så hvis to virksomheder kan levere et lige godt produkt, mener vi, at den med en ansvarlig lønpolitik skal vælges, siger han.

Rune Lund anerkender, at løn normalt er et emne, som politikerne blander sig uden om og overlader til arbejdsmarkedets parter.

- I Danmark er der tradition for, at lønnen bliver forhandlet på arbejdsmarkedet.

- Men vi kan godt beslutte, at når vi bruger penge i det offentlige, giver vi anstændige virksomheder en forlomme, siger Rune Lund.

Hos regeringen er der ikke opbakning til forslaget. Venstres finansordfører, Jacob Jensen, mener, at alene løn er et spørgsmål mellem virksomheden og de ansatte.

- Jeg synes, at det er mærkeligt, at vi som politikere skal blande os i, hvad en privat virksomhed giver sin direktør i løn.

- Når det offentlige køber ind, handler det om, at opgaven bliver løst bedst og billigst muligt. Hvad direktørerne får i løn, har ikke nogen relevans i forhold til det, siger Jacob Jensen.

Ud over at have direktørløn som et parameter i offentlige udbud foreslår Enhedslisten, at virksomheder med over 250 ansatte bliver tvunget til offentliggøre, hvor høj direktørens løn er i forhold til den menige medarbejder.

Det er inspireret af en ny lov fra Storbritannien. Den trådte i kraft ved årsskiftet.

- Det skal skabe øget opmærksomhed på, at lønforskellen er stor. Det vil gøre det endnu tydeligere, hvor stor stigningen i lønningerne på direktionsgangen har været de senere år, siger Rune Lund.

Forslaget fra Enhedslisten kommer i forlængelse af en lignende melding fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.

Han foreslog mandag, at man reducerer topchefernes bonusprogrammer.

Desuden vil han lægge et loft over, hvor mange gange en almindelig medarbejders løn en topchef kan tjene.

/ritzau/