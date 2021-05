Enhedslisten vil udskifte udrejsecentre med fodlænker

Udrejsecentre blev ikke lavet til, at man skulle bo der i flere år. Derfor skal der ændringer til, mener EL.

Langelands Kommune meldte torsdag klart ud, at de ikke ønsker at lægge hus til det næste udrejsecenter for udvisningsdømte udlændinge.

Efterfølgende har ingen andre kommuner har meldt sig som værter. Det er et udtryk for, at centrene ikke har den korrekte konstruktion, mener udlændingeordfører for Enhedslisten Rosa Lund.

Hun mener i stedet, at udrejsecentre kun skal benyttes kort tid inden afrejse.

- Det har jo aldrig været planen, at de her mennesker skulle bo på centrene i flere år.

- De her mennesker sidder så længe på centrene, fordi vi ikke har nogen hjemsendelsesaftaler. Og når det ikke fungerer, bør vi diskutere om udrejsecentrene har den korrekte konstruktion, siger hun.

Det drejer sig om 130 personer, som er dømt til udvisning for kriminalitet eller er på tålt ophold, som skal overflyttes fra Kærshovedgård i Midtjylland til det nye center på Langeland.

De personer bør i stedet få fodlænke på, mener Rosa Lund.

- Vi i Enhedslisten synes, at det vil være bedre, hvis de kriminelle får fodlænke på, og så eksempelvis bor hos noget familie, siger hun.

Det vil ifølge Rosa Lund også spare regeringen for en del penge.

Hun mener, at udgifterne ved en fodlænke vil være lavere end de cirka 300.000 kroner om året, det koster at have folk på udrejsecentrene.

Debatten om udrejsecentrene startede på et pressemøde onsdag, da udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) meldte ud, at et nyt udrejsecenter skulle oprettes på ejendommen Holmegaard på Langelands sydspids.

Allerede kort efter udmeldingen havde flere partier kritiseret beliggenheden på det nye center. Onsdag oplyste flere partier i oppositionen, at de hellere så, at udrejsecenteret lå på øen Lindholm eller i Grønland.

Matthias Tesfaye har indkaldt udlændingeordførerne til et møde tirsdag aften i næste uge for at diskutere placeringen af udrejsecentret på Langeland efter skarp kritik fra oppositionen og SF og beboerne på Langeland.

/ritzau/