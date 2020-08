Partier vil udskyde genåbning efter Mølbak-melding

SSI-direktør Kåre Mølbak anbefaler, at genåbning af samfundet sættes på pause efter stigende smittetilfælde.

Fase 4 af genåbningen af samfundet bør udskydes. Sådan er meldingen fra Enhedslisten og SF, efter at direktør hos Statens Serum Institut Kåre Mølbak tirsdag har sagt til fagbladet Ingeniøren, at han ikke kan anbefale yderligere genåbning.

Det skyldes det stigende antal af bekræftede tilfælde af covid-19, der er set den seneste tid.

- Vi vil lytte meget til, hvad han siger, og det går jeg også ud fra, at regeringen vil. Det vil have som konsekvens, at vi ikke kan gennemføre genåbningens fjerde fase, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Samme meldingen kommer fra SF's ditto, Kirsten Normann Andersen:

- Det er ret bekymrende, sådan som smittetallet stiger lige nu. Det virker umiddelbart meget risikabelt at åbne natklubber og øge antallet af mennesker, der kan være sammen, siger hun.

Den fjerde fase af genåbningen, der blandt andet omhandler nattelivet, står ifølge en politisk aftale til at ske "primo august".

Partilederne skal dog først mødes og forhandle 12. august, og det ser altså ikke ud til, at genåbning bliver først i august.

Venstre vil genåbne Danmark, medmindre der kommer sundhedsfaglige grunde til at lade være.

Der er behov for klarhed over, om meldingen fra Mølbak står for hans egen regning eller gælder sundhedsmyndighederne som helhed - altså inklusive Sundhedsstyrelsen, mener sundhedsordfører Martin Geertsen.

- Under alle omstændigheder er der skabt så meget uklarhed, at vi bliver nødt til at bede regeringen komme med en plan for, hvad vi så gør nu, hvis det er en samlet anbefaling fra sundhedsmyndighederne, siger han.

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at kommentere Mølbaks udmelding, men henviser til ministeriet for spørgsmål om genåbningen.

Sundheds- og Ældreministeriet er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse. Hos Socialdemokratiets pressetjeneste er meldingen, at det netop er sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der skal kommentere Mølbaks udmelding.

Dansk Folkeparti vil have fremrykket mødet om genåbningens næste fase, så Kåre Mølbaks udtalelser kan diskuteres.

- Jeg håber, ministeren vil rykke det frem, så vi kan diskutere de ting og få stillet de spørgsmål, vi gerne vil stille - om det er alt, der fortsat skal følges i fase 4, eller om der skal kigges på andre ting, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Lige nu er det forbudt at forsamles mere end 100 personer. Fra 8. august står det dog til at blive hævet til 200 for udvalgte arrangører.

Det er ikke en del af faserne af genåbningen, men fremgår af en anden aftale. I planen for genåbningen er der dog et forbud mod arrangementer med flere end 500 personer til minimum 31. august.

/ritzau/