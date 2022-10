Enhedslisten: Vil vælte regering der sender flygtninge til Rwanda

Enhedslisten kan ikke acceptere en regering, der "sender flygtninge til et center i Rwanda". Det skriver partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, på Twitter lørdag aften.

- Hvis en regering sætter en flygtning på et fly til Rwanda, så trækker Enhedslisten sin støtte til den regering, skriver hun.

Det har tidligere været svært at få et helt tydeligt svar fra partiet.

I august sagde Mai Villadsen ved Enhedslistens sommergruppemøde, at "jeg har meget svært ved at se, at Enhedslisten kan bakke op om sådan et projekt".

Villadsen sagde i den forbindelse, at partiet ville vente med at adressere eventuelle ultimative krav til valgkampen.

Fredag aften sagde Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, så i Politiken, at hun "ikke kan afvise, at vi vil blive ved med at støtte en regering, der gør det her", med adresse til Rwanda-projektet.

En udmelding, der fik Mai Villadsen til at skrive på Twitter og gøre det klart, at regeringen skal føre en politik, der overholder menneskerettigheder og konventioner.

Senere fredag aften sagde hun til Ritzau:

- Hvis den (regeringen, red.) ikke gør det, vil det udløse en afgrundsdyb, alvorlig krise mellem os og den regering, der godt kan ende med, at den falder, fordi vi så ikke kan bakke den op.

Altså fredag ikke noget ultimativt krav til regeringen fra Enhedslisten om at droppe Rwanda-projektet, hvis regeringen vil blive siddende.

Den politiske ordfører skriver lørdag i et andet tweet, at hun ikke tror på, at en regering ville nå at sætte flygtninge på fly til Rwanda, inden den ville blive stoppet af domstolene.

- Projektet vil være i strid med menneskerettigheder og konventioner. Men det er mig magtpåliggende at slå fast, præcis hvor Enhedslisten står i den sag.

Der skal være en grænse, skriver Mai Villadsen.

/ritzau/